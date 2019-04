Festnahmeanordnung wegen Suchtgifthandels

Wien (OTS) - Datum: 07.04.2019

Uhrzeit: 22:15 Uhr

Adresse: 10., Favoritenstraße

Mehrere Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden zu einem Einsatz wegen angeblich illegalen Glückspiels gerufen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, konnten sie einen Mann wahrnehmen, der das dortige Lokal schnellen Schrittes verließ. Er ignorierte die Aufforderungen, stehenzubleiben und konnte erst nach einiger Zeit angehalten werden. Im Zuge der Personskontrolle wurde festgestellt, dass gegen den 29-jährigen türkischen Staatsbürger eine Festnahmeanordnung wegen gewerbsmäßigen Suchtgifthandels besteht. Der mutmaßliche Täter soll über mehrere Jahre hinweg als Mitglied einer kriminellen Vereinigung in Wien größere Mengen Heroin verkauft haben. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts wurde der Tatverdächtige festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt.

