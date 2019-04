Mann verstirbt nach Zimmerbrand

Wien (OTS) - Datum: 07.04.2019

Uhrzeit: 23:20 Uhr

Adresse: 16., Matteottiplatz

Ergänzend zur Presseaussendung der Wiener Berufsfeuerwehr bezüglich des Zimmerbrands in Ottakring teilt die Wiener Polizei mit, dass es sich beim Verstorbenen um einen 62-jährigen Mann handelt. Er verstarb am Weg ins Krankenhaus. Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien führt derzeit Ermittlungen in der Brandwohnung durch. Von Fremdverschulden wird nach aktuellem Erkenntnisstand nicht ausgegangen.

