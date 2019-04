Start der Wiener Blumenmärkte am 15. April

Gärtner kommen in die Bundeshauptstadt - 59 Standorte mit buntem Angebot

Wien (OTS) - Der Frühling zieht ins Land und damit auch der Start für die beliebten Blumen- und Pflanzenmärkte in Wien: Ab Montag, 15. April, ist es soweit, dann werden die Wiener Gärtner an 59 Standorten vier Wochen lang ihre schönen, blühenden Produkte für Balkon, Terrasse und Garten anbieten. Kunden erhalten auch direkt von den heimischen Produzenten Tipps für die richtige Pflege und den idealen Standort für die Pflanzen.

Blumen und Pflanzen aus eigener Produktion

Wie jedes Jahr kommen die Wiener Gärtnerinnen und Gärtner mit einer großen Auswahl an Blumen und Pflanzen zu den Wienern - natürlich aus eigener Produktion. Die schönsten Sommerpflanzen warten dann auf die Bevölkerung: vom fleißigen Lieschen bis zu Surfinien und Begonien, von Fuchsien und Tagetes bis zu Petunien oder Pelargonien.

Immer beliebter: Kräuter und Gemüsepflanzen

Einer immer größeren Beliebtheit bei den Blumenmärkten erfreut sich das Sortiment an Gemüsepflanzen und Kräutern. Kochfans werden größte Freude daran haben, denn das Angebot ist groß und reicht von diversen Salatpflanzen, Paradeiserpflanzen, Gurken, Zucchini, Melanzani bis zu Pfefferoni und Kürbis. Auch feine Kräuter, wie zum Beispiel Rosmarin, Lavendel, Majoran oder Oregano, sind auf den Blumenmärkten aus eigener heimischer Produktion erhältlich.

Sommerblume Pelargonie - die Hitzebeständige

Seit einigen Jahren erlebt besonders eine Sommerpflanze in der Stadt ihr Revival: die Pelargonie, die sich dank ihrer Hitzeverträglichkeit sehr gut für das Stadtgebiet eignet, auch wenn nicht einmal die Nächte in einem heißen Wiener Sommer Abkühlung bringen. Unter solchen Bedingungen fühlt sich die Pelargonie rundherum wohl, dazu ist sie überaus anspruchslos und pflegeleicht, sie macht im Beet oder auf dem Balkon einfach immer eine gute Figur.

Neue Partner: die Wiener Gebietsbetreuungen Stadterneuerung

In diesem Jahr sind erstmals die Stadtteilexperten der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) dabei, und zwar gleich an vier Standorten: bei der Karmeliterkirche, am Kurt-Pint- und Simmeringer Platz sowie im Karl-Kantner-Park. An jedem dieser Marktstandorte informieren und beraten zwei Mitarbeiter/-innen von 14 bis 17 Uhr über Initiativen und Aktionen der GB*, wie zum Beispiel zur Baumscheibenbegrünung, zum "Garteln ums Eck", zu Nachbarschaftsgärten oder zur Begrünung von Innenhöfen, Dächern und Fassaden.

Die GB* ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Wien. Sie bietet Information und Beratung zu Fragen des Wohnens, des Wohnumfeldes, der Infrastruktur, der Stadterneuerung, des Gemeinwesens sowie des Zusammenlebens in der Stadt.

In ihrer fast 40-jährigen Geschichte sind die Blumenmärkte der Wiener Gärtner längst zu einer "grünen" Institution geworden. Hier findet die Bevölkerung die schönsten heimischen Sommerpflanzen in bester Qualität - und das flächendeckend. Blumenfreunde können die Gelegenheit nutzen, ihren Balkon, ihre Terrasse oder ihren Garten in ein blühendes Wohlfühlparadies zu verwandeln, vom Know-how der Profis für die richtige Pflege profitieren und sich über die vielen grünen Initiativen der Stadt Wien informieren. (Schluss)

