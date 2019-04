Pressekonferenz der BS Gewerbe und Handwerk in der WKÖ, 9. April 2019, 10.00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Österreichs größte Arbeitgebersparte, die Bundessparte Gewerbe und Handwerk, war 2018 für ein maßgebliches Jobplus am heimischen Standort verantwortlich. Auftragsbestände und Investitionen der Betriebe haben sich zuletzt sehr positiv entwickelt. Auch bei den Lehrlingen zeichnet sich ein sehr deutliches Plus ab. Nach wie vor ist der Fachkräftemangel in wesentlichen Bereichen sehr hoch und stellt für die Betriebe ein Hindernis dar, den Schwung aus der positiven Konjunktursituation mitzunehmen.

