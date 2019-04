20. Bezirk: Dore Kasimir spricht über Katalonien

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ setzt seine Veranstaltungsreihe „Reisen – in Länder, Welten, Zeiten“ fort: Im gemütlichen „Aktionsradius Wien“-Lokal (20., Gaußplatz 11) geht am Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr, ein Vortrag mit dem Titel „Dore Kasimir berichtet: Katalonien“ los. Dore Kasimir, Jahrgang 1954, ist Mikrobiologe, war zuletzt in der Forschung und in der Konsumenten-Information engagiert und reiste lange Zeit durch Spanien. Über 10 Jahre lebte der Referent in einer Kleinstadt im Umfeld von Barcelona. Nun beschreibt der Kenner verschiedenste Veränderungen in der Gegend und geht dabei auf Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen ein. Besucherinnen und Besucher des Vortragsabends mögen Spenden geben. Auskunft: Telefon 332 26 94 („Aktionsradius Wien“). Anfragen per E-Mail: office@aktionsradius.at.

