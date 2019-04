2. Bezirk: Führung durch Gastronomie-Schau am 10.4.

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) läuft noch bis Mittwoch, 26. Juni, die Sonder-Ausstellung „Zu Gast in der Leopoldstadt“. In dieser Schau berichten die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker mit Bildmaterial und Texten über Entwicklungen in der Gastronomie-Szene im 2. Bezirk. Von den aktuellen internationalen Restaurants sowie Bars und Cafes bis zu den Einkehrhäusern in alten Zeiten erstrecken sich die Rückblicke. Prater-Gaststätten sind in der Dokumentation ebenso vertreten wie Gastwirtschaften und „Tschocherln“ in anderen „Grätzln“ des 2. Bezirkes. Am Mittwoch, 10. April, lädt Museumsleiter Georg Friedler zu einer Führung durch die Ausstellung ein. Der Rundgang startet um 16.30 Uhr. Die Teilnahme ist gratis. Spenden für das Museum lehnt der Museumschef nicht ab. Offen ist das Leopoldstädter Bezirksmuseum jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr). Immer ist der Eintritt frei.

An schulfreien Tagen und an Feiertagen bleiben die Museumsräumlichkeiten geschlossen. Die diesjährigen „Oster-Ferien“ der freiwilligen Bezirkshistoriker dauern von Montag, 15. April, bis Dienstag, 23. April. Nähere Informationen: Telefon 4000/02 127 bzw. E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

