riz up Jung-Unternehmer-Stand auf Frühling Vital & Genuss-Messe in Wiener Neustadt

Neuartiges Verjus-Getränk, elefantengroßes Spielzeug und schadstofffreie Kosmetik

St. Pölten (OTS/NLK) - „Wenn man sich selbstständig macht, dann will man viele Kundinnen und Kunden ansprechen – und wo kann man das besser, als an einem Ort, der viele Menschen anzieht – zum Beispiel hier auf der Frühling Vital & Genuss-Messe“, erklärte kürzlich Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav das Konzept von #gutaufgestellt. „Sieben Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus ganz Niederösterreich präsentierten am riz up Jung-Unternehmer-Stand ihre Produkte und ich wünsche ihnen viele gute Verkaufsgespräche“, so die Landesrätin.

Zum 7. Mal bietet die Frühling Vital & Genuss-Messe in Wiener Neustadt Information und Neues zu den Themen „Gesundheit, Beauty, Wohlbefinden, Bewegung, Vitalität, Ernährung & Genuss“. 200 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten sich in den vier Messe-Hallen auf 11.500 Quadratmetern. 2018 lockte die Messe 10.000 Besucherinnen und Besucher in die Arena Nova.

Nähere Informationen: Manuela Hofer, riz up Die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, Telefon 0676/883261106, E-Mail hofer @ riz.co.at, bzw. Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, BA, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, www.bagstories.at, www.eloo.at, www.mymarmalade.at, www.seelenbalsam.at, www.der-silva.at, www.sweet-and-spice.at, www.ursimohr.at

