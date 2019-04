Die Ausgabe der Debit Mastercard startet heute

Ab heute erhältlich: Debit Mastercard - Die Bankomatkarte der Zukunft!

Wien (OTS) - Mit der Ausgabe der neuen Debit Mastercard durch Erste Bank und Sparkassen ab dem 8. April 2019 werden in Österreich über 2,4 Millionen Karten zusätzlich E-Commerce fähig sein. Das ermöglicht jetzt vielen KundInnen einfach im Internet einzukaufen. Für Händler eröffnet sich ein neues, riesiges Online-Potential. Neu ist dabei die 16-stellige Kartennummer auf der Vorderseite. Bei der bisherigen Bankomatkarte war die Kartennummer 19-stellig; daher nur extrem eingeschränkt für Online-Einkäufe einsetzbar. Erste Bank und Sparkassen sehen damit großes Potential: „Einerseits ist die Kombination online einkaufen und sofort bezahlen wie an der Supermarktkassa neu“ sagt Ertan Piskin, Leiter des Kartengeschäfts in der Erste Bank. „Andererseits hat man als Inhaber der Debit Mastercard weltweit doppelt so viele Bezahlmöglichkeiten als bisher. Das ist besonders im Urlaub und auf Reisen eine große Erleichterung“, meint Piskin.

2,4 Millionen Debit Mastercard Karten bis Ende 2020

Im Laufe des heurigen Jahres werden regulär 1,4 Millionen Bankomatkarten ausgetauscht, bis Ende 2020 sind es eine weitere Million. „Wer die neue Debit Mastercard vorher schon haben möchte, kann sie in der Erste Bank ab 8. April kostenlos austauschen lassen“, so Piskin. PIN-Code, Konditionen und Kartenlimits bleiben für die KundInnen unverändert. Die Bankomatkarte der Zukunft kann dem österreichischen Handel, besonders auch Start-ups und innovativen österreichischen Geschäftsmodellen einen Boost bringen. Wichtig ist, dass die MitarbeiterInnen an den Kassen vorbereitet werden: „Die MitarbeiterInnen müssen wissen, dass es sich bei der neuen Karte trotzdem um eine Bankomatkarte handelt, auch wenn das Mastercard-Logo abgebildet ist“, so Christian Rau, Country Manager Mastercard Austria. Ob mit der bisherigen Bankomatkarte oder der Debit Mastercard: Die Abrechnungsmodalitäten sind bei Debitkarten gleich. „Es freut uns sehr, dass Erste Bank und Sparkassen unsere ersten Partner für die Debit Mastercard sind“, sagt Rau.



Bequem und sicher reisen und im Internet bezahlen

Die Debit Mastercard bringt auch beim Verreisen ins Ausland große Vorteile, die den aktuellen Trends der ÖsterreicherInnen entspricht. Als modernes Zahlungsmittel ist die Debit Mastercard schon für kommende EU-Richtlinien gerüstet. „Mastercard forciert zahlreiche Innovationen, führt neue Bezahlsysteme ein und setzt auf biometrische Authentifizierung, um die Sicherheitsstandards im Payment zu steigern“, sagt Christian Rau und ergänzt abschließend: „Tablets und Smartphones unterstützen diese Funktion zunehmend und sind genau wie die Debit Mastercard fähig, statt mit einem PIN oder einem TAC – einem Transaktionscode – per SMS, mit dem Fingerabdruck zu zahlen.“

Mastercard stattet die neue Debit Mastercard auch mit Priceless Austria (https://www.priceless.com) aus, mit dem Karteninhaber unbezahlbare Erlebnisse und einzigartige Angebote in Österreich aber auch in vielen anderen Städten und der Welt nutzen können.



****

Über Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mastercard führt das schnellste Netzwerk der Welt für Zahlungsabwicklung und verbindet dabei Verbraucher, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in mehr als 210 Ländern. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten den täglichen Zahlungsverkehr – beim Shopping, auf Reisen, in der Unternehmensführung und in der Verwaltung von Finanzen – für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardAUT und @MastercardNews. Diskutieren Sie mit im Cashless Conversations Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im Engagement Bureau.

Über Erste Bank und Sparkassen

Erste Bank und Sparkassen gehören zu Österreichs größten AnbieterInnen von Finanzdienstleistungen. Rund 15.500 MitarbeiterInnen betreuen in mehr als 1.100 Filialen und Bankstellen über 3,7 Millionen KundInnen. Im Jahr 2018 haben Erste Bank und Sparkassen mehr als 27.000 Menschen den Traum der eigenen vier Wänden erfüllt, 285 Millionen Euro Zinsen an heimische SparerInnen ausgeschüttet und rund 8.600 JungunternehmerInnen ihre Geschäftsidee ermöglicht.

Video Download und Einbindungsdetails

Rückfragen & Kontakt:

c/o KRAFTKINZ© GmbH

Mag. Amelie Springer

Fon +43 1 / 803 30 84-14

mastercard @ kraftkinz.com