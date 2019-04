Die Macht der Dinge - Szenen zur Migration

Eine Inszenierung der Gruppe Badluck mit dem Weltmuseum Wien

Wien (OTS) - Das Weltmuseum Wien wird zur Bühne von Dialogen zwischen Menschen und Objekten. Die BesucherInnen werden in inszenierten Führungen von Objekt zu Objekt, von Szene zu Szene geleitet.

KünstlerInnen unterschiedlicher Herkunft und MitarbeiterInnen des Museums verbinden die Geschichten der Objekte mit ihren eigenen Geschichten. Die Einzigartigkeit der Objekte soll den Blick der Menschen lenken. In performativen Szenen thematisieren sie das Museum als Spurensammlung der Wanderungen von Menschen und ihren Kunstwerken oder Utensilien, die mit ihnen oder ohne sie durch Kontinente und Zeiten gereist sind. Dabei stellen sie Fragen nach ihrem Ursprung und reflektieren kritisch über die Möglichkeit ihrer Rückkehr.

Die Premiere ist am Do., 9. Mai.

Weitere Vorstellungen sind am So., 12. Mai, Do., 23. Mai, So., 26. September, Di., 1. Oktober, Di., 8. Oktober, und So., 13.Oktober.

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr

€ 29 / € 19 ermäßigt (Studenten, Jahreskarten-BesitzerInnen, Ö1 Club, WMW Friends)

Kartenkontingent für Passinhaber von Hunger auf Kunst und Kultur

Kartenverkauf Online und an der Museumskassa.

https://www.weltmuseumwien.at/programm/die-macht-der-dinge/



Mit: Bagher Ahmadi, Karrar Alsaedi, Stella Asiimwe, Muhammet Ali Bas, Irina Eder, Mahsa Ghafari, Lydia Goller, Ahmad Hamayun, Gerhard Kirsch, Max Kolten, Mela Maresch, Jamal Mataan, Cat Monroe Davis, Lea Nagel, Bärbel Nowitzki, Pia Razenberger, Anna Resch, Negin Rezaie, Salomé Ritterband, Andreas Orsini Rosenberg, Hayder Saad, Ahmed Sabah, Christian Schicklgruber, Aminata Seydi und Markus Stolberg

Gesamtkonzept: Gruppe Badluck

Künstlerische Leitung: Karl Baratta

Dramaturgie: Marie-Therese Handle-Pfeiffer / Thomas Bischof

Künstlerische Mitarbeit: Muhammet Ali Bas / Andreas Orsini Rosenberg

Wissenschaftliche Beratung: Axel Steinmann.

