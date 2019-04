Otto Immobilien: Steven Bill Scheffler neuer Teamleiter für Büroflächen

Wien (OTS) - Steven Bill Scheffler (29) leitet seit kurzem bei Otto Immobilien das Team der Büromakler. Scheffler ist seit fünf Jahren bei Otto Immobilien im Bereich Bürovermietung tätig und kann auf insgesamt acht Jahre Erfahrung in diesem Segment verweisen. Nach dem Abitur in Wiesbaden hatte er in Frankfurt bei Jones Lang LaSalle eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann absolviert. Der inhaltliche Schwerpunkt schon damals: „Office Leasing“. Seiner neuen Verantwortung bei Otto Immobilen sieht Steven Bill Scheffler mit Freude und Optimismus entgegen: „Der Wiener Büromarkt befindet sich in einer spannenden Phase und bietet viel Potenzial für unsere Kunden“, so Scheffler.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation

Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien

T +43 1 512 77 77-336 oder M +43 650 350 90 36

k.scheidl @ otto.at

www.otto.at