Wirecard ermöglicht volldigitale Zahlungen für Elush, den größten Apple Premium Reseller in Singapur

Wirecard treibt die Omnichannel-Strategie der Elush Retail Group voran

Aschheim, München/Singapur (ots) - Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber digitaler Finanztechnologie, gibt heute seine Zusammenarbeit mit der Elush Retail Group, Singapurs größtem Apple Premium Reseller, bekannt, um die Omnichannel-Vertriebsstrategie des Unternehmens voranzutreiben. Wirecard wird dem Konzern über seine vollständig integrierte Financial Commerce Plattform digitale Zahlungsdienste sowohl in den physischen Stores als auch in den Online-Shops anbieten.

Die Elush Retail Group betreibt 16 iStudio-Stores an wichtigen Standorten, darunter am Singapore Changi Airport und an der luxuriösen Orchard Road, sowie den Online-Shop www.istudiosg.com und zwei EpiCentre-Stores, die 2018 erworben wurden. Wirecard wird auch den Start des EpiCentre-Online-Shops unterstützen und damit die Omnichannel-Strategie der Gruppe im Rahmen ihrer O2O-Strategie (online-to-offline) weiter stärken.

"Wir freuen uns, unseren On- und Offline-Kunden ein volldigitales und unkompliziertes Bezahlerlebnis zu bieten", sagt Oshyn Kay, Head of Marketing bei Elush. "Die Elush Retail Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, sondern auch ihre Erwartungen zu übertreffen und ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Wir freuen uns, mit Wirecard eine Partnerschaft für digitale Finanzdienstleistungen einzugehen und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit bei der weiteren Expansion unseres Geschäfts auszubauen."

"Wir bei Wirecard streben nach Kooperationen, die innovative Lösungen einsetzen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Elush und die Bereitstellung unserer Payment-Technologie zur Unterstützung einer digitalen Customer Journey, von der Kunden im ganzen Land profitieren werden", ergänzt Judith Loh, Head of Relationship Management, APAC Sales bei Wirecard. "Das Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs in Singapur hat Verbrauchern, die ein nahtloses Einkaufserlebnis genießen, aber auch den Einzelhändlern, die eine höhere Produktivität erwarten, erhebliche Vorteile gebracht. Wir freuen uns darauf, diese Vorteile für Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt weiter zu nutzen."

In Singapur werden digitale Zahlungen immer beliebter. Laut der Währungsbehörde von Singapur nutzen mehr als acht von zehn singapurischen Verbrauchern digitale Zahlungen, und fast drei von fünf Händlern im Insel-Stadtstaat akzeptieren sie.

Elushs Geschäft begann 2003 als Einzelhändler von Nike-only-Konzeptgeschäften und baut seine Präsenz mit iStudio- und EpiCentre-Geschäften auf der ganzen Insel weiter aus, um zusammen mit seinen anderen Geschäften ein bequemeres und zugänglicheres Einkaufserlebnis zu bieten.

Zusätzlich zu den digitalen Zahlungsdiensten sorgt Wirecard für ein sicheres Checkout-Erlebnis für iStudio E-Commerce-Kunden. Zudem profitieren iStudio-Käufer im Geschäft von Mehrwertdiensten wie Ratenplänen für größere Einkäufe und Währungsumrechnungen für Kunden aus dem Ausland.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Elush:

Die Elush Retail Group ist eine Organisation von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 2003 aufgenommen hat. Elush betreibt und verwaltet derzeit Marken wie iStudio (Apple Premium Reseller), EpiCentre (Tech Lifestyle) und hat zuvor Nike, Celio und Tous auf dem Singapur-Markt vertreten.

Im Jahr 2007 wurde Elush (T3) Pte Ltd. zum Apple Premium Reseller ernannt. Bis heute ist iStudio auf 16 Filialen gewachsen, von denen vier innerhalb des Singapore Changi Airport und mehrere entlang der Orchard Road liegen. Im Dezember 2016 überarbeitete iStudio seine Website, um sein E-Commerce-Geschäft zu starten: www.istudiosg.com bietet exklusive Online-Promotions und gibt seinen Kunden die Möglichkeit, Apple-Produkte online zu kaufen, vor Ort zu reservieren, bevor sie zu den jeweiligen Geschäften gehen, um sie abzuholen oder sich für den Versand entscheiden. Mit besten Einzelhandelspraktiken, guter Teamarbeit, Engagement für hervorragende Dienstleistungen und ständiger Verbesserung hat Elush mehrere Excellent Service Awards (EXSA) gewonnen. Dies ist eine nationale Auszeichnung, die jährlich vergeben wird und Personen würdigt, die qualitativ hochwertige Dienstleistungen erbracht haben. Die Singapore Retailers Association und SPRING Singapore sind Teil des Organisationskomitees der Veranstaltung.

