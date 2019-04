Cross Over – Women’s Art in Time

Lecture und Künstler/innenfest zu Ehren Renate Bertlmanns

Das Schaffen von Renate Bertlmann reflektiert seit mehr als 50 Jahren die Eckpfeiler unseres kulturellen Lebens, wobei die Künstlerin ihren Standpunkt immer neu definiert. Der Blick auf unsere Gesellschaft schließt dabei jenen feinen Humor mit ein, der die Kunst Renate Bertlmanns insgesamt begleitet. Christian Bauer

2019 wird mit Renate Bertlmann erstmals in der Geschichte der österreichischen Biennale-Beiträge eine Künstlerin den Pavillon mit einer Einzelpräsentation bespielen. Damit setzen wir als Gesellschaft ein Zeichen, das der Kunst folgt und strukturelle Schieflagen mitdenkt. Felicitas Thun-Hohenstein

Renate Bertlmann wird mit ihrer inhaltlich wie ästhetisch kompromisslosen Verfahrensweise im besten Sinne des Wortes eine venezianische Kunstgeschichte der Provokation fortführen. Felicitas Thun-Hohenstein

Ich freue mich sehr über die wunderbaren Aufgaben, in der neuen Landesgalerie Niederösterreich und im Österreichischen Pavillon in Venedig auszustellen. Inhaltliche und ästhetische Radikalität und Risikobereitschaft sind die tragenden Säulen meiner künstlerischen Arbeit. Meine Visionen, die mich seit 50 Jahren tragen, werden daher auch an diesen beiden Orten ihren authentischen Ausdruck finden. Renate Bertlmann

Krems (OTS) - Die Einzelausstellungen von Renate Bertlmann im Rahmen der Biennale Arte Venedig und in der Landesgalerie Niederösterreich mit dem Titel RENATE BERTLMANN I HIER RUHT MEINE ZÄRTLICHKEIT ab Mai 2019 bildeten den Anlass, das Schaffen der Künstlerin zu würdigen, zu diskutieren und zu feiern.

Am Samstag, den 06. April 2019 stand in der Landesgalerie Niederösterreich alles unter dem Motto „Cross Over. Women’s Art in Time“. Um 17.00 Uhr begrüßten Felicitas Thun-Hohenstein, Kuratorin Österreich Pavillon 58. La Biennale di Venezia und Christian Bauer, künstlerischer Direktor der Landesgalerie Niederösterreich, die zahlreich erschienenen Gäste aus Kunst und Kultur zu einem spannenden Nachmittag und Abend, bei dem sich alles um die beiden Einzelausstellungen Renate Bertlmanns in Krems und in Venedig drehte.

„ Das Schaffen von Renate Bertlmann reflektiert seit mehr als 50 Jahren die Eckpfeiler unseres kulturellen Lebens, wobei die Künstlerin ihren Standpunkt immer neu definiert. Der Blick auf unsere Gesellschaft schließt dabei jenen feinen Humor mit ein, der die Kunst Renate Bertlmanns insgesamt begleitet. “, so Christian Bauer.

Felicitas Thun-Hohenstein über die Künstlerin: „ 2019 wird mit Renate Bertlmann erstmals in der Geschichte der österreichischen Biennale-Beiträge eine Künstlerin den Pavillon mit einer Einzelpräsentation bespielen. Damit setzen wir als Gesellschaft ein Zeichen, das der Kunst folgt und strukturelle Schieflagen mitdenkt. Renate Bertlmann wird mit ihrer inhaltlich wie ästhetisch kompromisslosen Verfahrensweise im besten Sinne des Wortes eine venezianische Kunstgeschichte der Provokation fortführen. “

In einer Lecture bestehend aus zwei Keynotes gefolgt von einer Podiumsdiskussion moderiert von Katharina Brandl, seit 2019 künstlerische Leiterin des Kunstraum Niederösterreich, wurde das Schaffen Renate Bertlmanns im zeitgenössischen Kontext betrachtet. Kunstwissenschaftlerin, Journalistin und Kuratorin Brigitte Borchhardt-Birbaumer, die bereits in den 1970er Jahren Performances und frühe Ausstellungen Bertlmanns verfolgt hatte, sprach zum Thema Kunsttabu und Rezeptionsverweigerung – Der Umgang mit dem Werkkonzept Renate Bertlmanns. Stefania Pitscheider-Soraperra, Kunst- und Architekturhistorikerin und Direktorin des einzigen österreichischen Frauenmuseums in Hittisau, legte den Fokus auf Kunst, Kultur und Gesellschaft – Wechselwirkung und Veränderungsprozesse.

Renate Bertlmann, die Protagonistin des Abends, sagte zu ihrer Doppelaufgabe zwischen Krems und Venedig: „ Ich freue mich sehr über die wunderbaren Aufgaben, in der neuen Landesgalerie Niederösterreich und im Österreichischen Pavillon in Venedig auszustellen. Inhaltliche und ästhetische Radikalität und Risikobereitschaft sind die tragenden Säulen meiner künstlerischen Arbeit. Meine Visionen, die mich seit 50 Jahren tragen, werden daher auch an diesen beiden Orten ihren authentischen Ausdruck finden. “

Mit einem Künstler/innenfest auf der eigens eingerichteten Tanzfläche im Erdgeschoss, dem künftigen Ausstellungsraum, in dem Bertlmann ab dem Grand Opening am 25. Mai 2019 mit Hier ruht meine Zärtlichkeit zu sehen sein wird, nahm der Abend einen rauschenden Ausklang bei Drinks und italo-Wachauer Köstlichkeiten aus der Poldi Fitzka Gastwirtschaft.

Zu den Gästen des Abends zählten u. a.: Hermann Dikowitsch (Leiter Abteilung Kunst und Kultur Land Niederösterreich), Armin Laussegger (Leiter Landessammlungen Niederösterreich), Eva Hollerer (Vizebürgermeisterin Stadt Krems), Gregor Kremser (Leiter Kulturamt Krems), Julia Flunger-Schulz (Geschäftsführerin Kunstmeile Krems), Brigitte Fürle (künstlerische Leiterin Festspielhaus St. Pölten), Michael Duscher (Geschäftsführer St. Pölten 2024), Silvie Aigner (Chefredakteurin PARNASS), Nina Schedlmayer (Chefredakteurin morgen), Gerhard Vogl, Tomas Zierhofer-Kin (Kulturmanager), Reinhold Bertlmann (Physiker), sowie die Künstler/innen Iris Andraschek, Karen Holländer, Florian Raditsch, Johanna und Helmut Kandl, Margot Pilz, Werner Reiterer, Hubert Lobnig, Markus Szyszkowitz und Elisabeth von Samsonow.

Presseunterlagen

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie



Rückfragen & Kontakt:

Maria Schneeweiß

T: +43 664 60499-171

E: maria.schneeweiss @ kunstmeile.at

www.lgnoe.at/de/presse