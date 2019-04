FUNDRAISING-DINNER

zu Ehren von RENATE BERTLMANN zugunsten des österreichischen Beitrags auf der BIENNALE ARTE 2019 & Renate Bertlmanns Eröffnungsausstellung in der Landesgalerie Niederösterreich

Krems (OTS) - Noch bevor die Landesgalerie Niederösterreich beim Grand Opening am 25. und 26. Mai 2019 fünf Ausstellungen auf fünf Ebenen feierlich eröffnen wird, lud das neue Ausstellungshaus auf der Kunstmeile Krems gemeinsam mit Biennale-Kuratorin Felicitas Thun-Hohenstein und dem Ehrenkomitee bestehend aus Eva Schlegel, Martin Böhm und Hans Peter Haselsteiner zu einem Abend inmitten namhafter Vertreter/innen aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik zu Ehren Renate Bertlmanns.

Bei der Begrüßung im 3. Obergeschoss würdigten Christian Bauer, künstlerischer Direktor der Landesgalerie Niederösterreich, Bundesminister Gernot Blümel und Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Künstlerin als eine herausragende Vertreterin der feministischen Kunst: „ Das Schaffen von Renate Bertlmann reflektiert seit mehr als 50 Jahren die Eckpfeiler unseres kulturellen Lebens, wobei die Künstlerin ihren Standpunkt immer neu definiert. Der Blick auf unsere Gesellschaft schließt dabei jenen feinen Humor mit ein, der die Kunst Renate Bertlmanns insgesamt begleitet. “ betonte Christian Bauer beim Empfang der zahlreichen Gäste. Landesrat Martin Eichtinger: „ Dass Renate Bertlmann 2019 den österreichischen Biennale-Pavillon bespielt, ist ein starkes Zeichen für das Selbstverständnis der Frau in der Kunst. Zugleich wird mit ihr eine international anerkannte Künstlerin zur Eröffnung der Landesgalerie Niederösterreich auf einer von fünf Ausstellungsflächen präsentiert. Das neue Museum steht für ein modernes, internationales Niederösterreich, dem ein wichtiger Anteil an der europäischen Kunstgeschichte zukommt. “

Nach dem Empfang bei einem Aperitiv mit Blick über die Terrasse auf Stift Göttweig baten die Gastgeber zum Dinner ins Erdgeschoss, wo Renate Bertlmann ab dem Grand Opening im Mai mit ihrer Ausstellung Hier ruht meine Zärtlichkeit vertreten sein wird. Begleitet wurde das Dinner von einem Artist Talk zwischen Felicitas Thun-Hohenstein, Renate Bertlmann und dem künstlerischen Direktor Christian Bauer. „ 2019 wird mit Renate Bertlmann erstmals in der Geschichte der österreichischen Biennale-Beiträge eine Künstlerin den Pavillon mit einer Einzelpräsentation bespielen. Damit setzen wir als Gesellschaft ein Zeichen, das der Kunst folgt und strukturelle Schieflagen mitdenkt. Sie wird mit ihrer inhaltlich wie ästhetisch kompromisslose Verfahrensweise im besten Sinne des Wortes eine venezianische Kunstgeschichte der Provokation fortführen. “, so Felicitas Thun-Hohenstein über die Künstlerin. Renate Bertlmann zu ihrer Doppelaufgabe: „ Ich freue mich sehr über die wunderbaren Aufgaben, in der neuen Landesgalerie Niederösterreich und im Österreichischen Pavillon in Venedig auszustellen. Inhaltliche und ästhetische Radikalität und Risikobereitschaft sind die tragenden Säulen meiner künstlerischen Arbeit. Meine Visionen, die mich seit 50 Jahren tragen, werden daher auch an diesen beiden Orten ihren authentischen Ausdruck finden. “

Im Anschluss an den Artist Talk verwandelte sich das Erdgeschoss in eine Tanzfläche und man ließ den Abend in vergnüglicher Stimmung ausklingen.

Aus der Politik waren Bundesminister Gernot Blümel, Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch und Vizebürgermeister Erwin Krammer sowie Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich, anwesend.

Aus der Kunstszene folgten neben Renate Bertlmann und Felicitas Thun-Hohenstein die Museumsdirektorinnen Karola Kraus (mumok), Stella Rollig (Belvedere), Sabine Haag (KHM), die Galerist/innen Ursula Krinzinger, Sylvia Steinek, Miryam Charim, Manfred Kopriva, Barbara Steininger-Wetzlmair sowie KHM-Kurator Jasper Sharp, Kulturmanager Gerald Matt, Designer und Kurator Peter Noever, Künstlerin Elisabeth von Samsonow, Designerin und Künstlerin Nana de Bary Landesmann, Kunstsammlerin Gheri Sackler, Albertina-Kuratorin Elsy Lahner, Sotheby’s-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Jungmann sowie Eva Blimlinger, Rektorin der Akademie der bildenden Künste, und Heike Maier-Rieper (EVN Sammlung) der Einladung.

Zahlreiche Vertreter der Wirtschaft nahmen am Fundraising-Dinner teil, unter anderem Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung Hubert Schultes, die EVN-Vorstandsdirektoren Franz Mittermayer und Stefan Szyszkowitz, der Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG Günther Ofner, die Juweliere Beate & Herbert Schullin, der Geschäftsführer von Klenk & Meder Herbert Klenk jun., Christian Köck, Geschäftsführer von Koeck, Ebner & Partner, ebenso wie der Geschäftsführer von Riedl & Pircher Gerhard Pircher oder Zahnarzt Roberto Lhotka, Unternehmer Cornelius Grupp und Rechtsanwalt Tassilo Wallentin. Aus der Medienbranche kamen Desirée Treichl-Stürgkh, Norbert Gollinger, Robert Ziegler, Christoph Dichand und PR-Expertin Gabi Spiegelfeld zum Dinner.

Seitens der NÖKU waren die Geschäftsführer Paul Gessl und Albrecht Großberger sowie Julia Flunger-Schulz und Stefan Mitterer, Geschäftsführung der Kunstmeile Krems, Christian Bauer, Direktor der Landesgalerie Niederösterreich sowie Kurator Günther Oberhollenzer und Florian Steininger, Direktor der Kunsthalle Krems, vertreten. Auch Armin Laussegger, Leiter der Landessammlungen Niederösterreich Joachim Rössl, Präsident der Adolf Frohner gemeinnützige Privatstiftung, folgte der Einladung.

Die Landesgalerie Niederösterreich dankt den Sponsoren: Poldi Fitzka Gastwirtschaft, Weingut Josef Dockner, Salomon Undhof, Weingut Stadt Krems, Zwettler Bier sowie DJ Sebastian Brauneis le dernier cri für die musikalische Umrahmung.

