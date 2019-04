Fußgängerin von PKW erfasst

Wien (OTS) - Datum: 06.04.2019

Uhrzeit: 02:45 Uhr

Adresse: 01., Franz-Josefs-Kai / Morzinplatz

Eine Frau (21) überquerte in den Nachtstunden zu Fuß den Franz-Josefs-Kai, der in diesem Bereich vierspurig geführt wird. Es befindet sich kein Schutzweg in diesem Bereich der Straße. Sie wurde von einem PKW erfasst und zu Boden gestoßen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste die 21-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

wien-presse @ polizei.gv.at