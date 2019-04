Mehrere Festnahmen nach Einbruchsdiebstählen

Wien (OTS) - Datum: 06.04.2018

Uhrzeit: -

Adresse: Bereiche in den Bezirken 10 und 22

Im Laufe der gestrigen Abendstunden kam es zu diversen Einsätzen aufgrund von Einbruchsdiebstählen. Im 22. Bezirk meldeten Zeugen, dass zwei Männer bei einem Fahrradabstellplatz ein Fahrradschloss aufbrachen. Durch die Mithilfe einiger Zeugen konnten zwei Tatverdächtige (21, 26; beide Stbg: Rumänien) angehalten und festgenommen werden.

Ebenfalls in der Donaustadt wurde durch drei Personen ein Einbruch in ein Wohnhaus versucht. Im Zuge der Sofortfahndung konnte durch den Einsatz des Polizeihelikopters ein Tatverdächtiger (33, Stbg: Chile) festgenommen werden.

In Favoriten bemerkten Zeugen Geräusche aus einem benachbarten Einfamilienhaus und alarmierten die Polizei. Einschreitende Beamte konnten zwei Personen in flagrante delicto beim Hantieren an der Eingangstüre betreten. Nach kurzer Flucht gelang die Festnahme beider Männer (25, Stbg: Österreich; 45, Stbg: Türkei).

Auch im 10. Bezirk wurde durch zwei Tatverdächtige der Einbruch in eine Wohnung versucht. Das Vorhaben wurde jedoch durch das für die mutmaßlichen Einbrecher überraschende Auftreten der Wohnungsinhaberin vereitelt. Während einem Mann die Flucht gelang, konnten anwesende Zeugen einen Komplizen (45, Stbg: Griechenland) bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. Bei der Durchsuchung einer zugehörigen Wohnung in Simmering konnten diverses Diebesgut sichergestellt werden.

