Grüne ad SP-Wahlkampfauftakt: Europawahl wird zur Klimawahl und SPÖ lässt aus

Sebastian Kurz offenbart bei CSU/EVP Wahlkampfauftakt, dass Europa bei den Konservativen in schlechten Händen ist

Wien (OTS) - Der Klimawandel ist nicht mehr ferne Warnung, sondern harte Realität, das hat uns der letzte Sommer am eigenen Leib spüren lassen. Die Erhitzung des Planeten hat sich so stark beschleunigt, dass das Weltklima zu kippen droht. Die Europawahl entscheidet also auch darüber ob Europa in eine Grüne Zukunft geht und ein historisches Rettungspaket für das Weltklima auf den Weg bringt.

Europa ist stark genug um dieses Rettungspaket zu stemmen. Auch bei der Euro-Rettung war schnell klar: Nur, wenn wir sofort handeln und Milliarden investieren, bekommen wir die Krise in den Griff. Das ist gelungen. Auch jetzt gilt es rasch ein großes Rettungspaket für das Weltklima zu schnüren.

“Herr Schieder hat schon recht, wenn er sagt dass diese Wahl eine Richtungsentscheidung für Europa ist. Diese Europawahl ist eine Klimawahl und genau hier lässt die SPÖ vollkommen aus. Autobahnen durch Naturschutzgebiete, 3. Flughafen-Piste in Wien, so sieht die SP-Klimapolitik in bitteren Realität aus“ so Thimo Fiesel, der Wahlkampfleiter der Grünen, zum Wahlkampfauftakt der SPÖ in der Ankerhalle in Wien.

„Bundeskanzler Kurz zeigt mit seinem Auftritt beim Auftakt der EVP, was von seinen Versprechungen einer vermeintlich pro-europäischen Volkspartei zu halten ist. Er hätte den Herrn Söder und Seehofer besser erklären sollen welchen volkswirtschaftlichen Schaden die völlig sinnlosen CSU-Grenzkontrollen an der österreichisch-bayerischen Grenze verursachen. Stattdessen hat Kurz nur leere Worte von einem Europa ohne Grenzen vom Stapel gelassen“, zeigt sich Fiesel verärgert über die Lippenbekenntnisse der europäischen Konservativen.

