Grüne OÖ: Landesversammlung: Dagmar Engl und Severin Mayr zu Stellvertretern des neuen Landessprechers Stefan Kaineder gewählt

Linz (OTS) - Nach der Wahl von Stefan Kaineder zum neuen Landessprecher der Grünen OÖ auf der heutigen Landesversammlung sind nun die Stellvertretungen gewählt worden. Auf diese Positionen gewählt wurden Dagmar Engl mit 85 Prozent der Stimmen und LAbg. Severin Mayr mit 94 Prozent der Stimmen. Dagmar Engl und Severin Mayr waren die einzigen KandidatInnen für die Stellvertretung des Landessprechers.

Dagmar Engl: „Nach meiner Wahl zur Obfrau der Grünen Bildungswerkstatt ist dies der nächste ganz besondere Moment für mich. Erstens natürlich diese Funktion nun zu bekleiden und das Vertrauen dafür bekommen zu haben. Vor allem aber das Wissen, Teil eines famosen Teams sein, Teil einer neuen aufregenden Phase, in die die Grünen OÖ mit dieser personellen Neuaufstellung treten. Für mich ist es ein Schritt in die Verantwortung, die ich nicht nur gerne annehme, sondern auf die mich aufrichtig freue. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass wir als Team bestens funktionieren, harmonieren und die Grünen OÖ in eine starke Zukunft führen werden“.

Severin Mayr: „Es ist der Tag der personellen Neuaufstellung bei den Grünen OÖ und ich bin stolz, Teil davon zu sein. Mit dieser Neuaufstellung haben wir das Fundament gelegt, auf das wir das Grüne Bauwerk für die nächsten Jahre aufbauen. Mit harter Arbeit und größtem Einsatz, mit Grünen Werten und Antworten auf die brennendsten Fragen der Zukunft. Und vor allem mit Freude und Zuversicht. Es geht darum, den Menschen mit Grüner Politik Mut zu machen, sie dafür zu gewinnen, mit uns gemeinsam diese Herausforderungen anzugehen und zu bewältigen. Das werden wir gemeinsam erfolgreich machen“.

