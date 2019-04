Oö. Volksblatt: "Umfassende Sicht" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 6. April 2019

Linz (OTS) - Um sein Potenzial voll zu entfalten und sich bietende Möglichkeiten zu nutzen, ist neben dem Agieren auch regelmäßiges Innehalten und Reflektieren notwendig. Eine derartige Reflexion war die Veranstaltung anlässlich des zweijährigen Amtsjubiläums von Landeshauptmann Thomas Stelzer im Linzer Musiktheater. Sie erlaubte Einblicke in die Gedanken, Planungen und Vorhaben abseits des Tagesgeschäfts. Beeindruckend waren unter anderem die Ausführungen, welche die Möglichkeiten von Informationstechnologie und Künstlicher Intelligenz sehr anschaulich skizziert haben. Es ist gut zu wissen, dass sich die Spitzen der Politik im Land auch im Detail mit diesen Zukunftsthemen auseinandersetzen.

Und es ist ebenso beruhigend zu wissen, dass eine ganzheitliche Sicht der Dinge vorherrscht. So wurde klar, dass natürlich die Wirtschaft in der Prioritätenliste weit oben steht. Denn sie ist die Voraussetzung für das Funktionieren vieler anderer Bereiche. Ebenso betont hat Stelzer in seiner Grundsatzrede aber auch die Bereiche Soziales, Gesellschaftspolitisches und die Bedeutung der Nähe und Unmittelbarkeit, die durch Landes- und Regionalpolitik vermittelt wird. Eine solche umfassende Betrachtung sichert dem Land definitiv weiterhin viele gute Möglichkeiten.

