125. Canton Fair stellt globalen Kunden ein neues Jahrzehnt der technologischen Entwicklung vor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Auf der 125. China Import and Export Fair (Canton Fair) wird eine Rekordzahl von Produkten der neuen Generation in Guangzhou ausgestellt und damit ab dem 15. April ein neues Jahrzehnt der menschlichen Entwicklung mit globalen Kunden gefeiert.

In diesem Jahr präsentieren Unternehmen für Unterhaltungselektronik Produktinnovationen und technologische Durchbrüche, die auf die Kundenbedürfnisse im IoT- und zukünftigen 5G-Zeitalter zugeschnitten sind. Führende Hersteller von Haushaltsgeräten wie Haier, Midea, TCL, Gree und Changhong werden ihre neuesten Premium-Produkte auf die Messe bringen. An dem Treffen werden auch globale Unternehmen wie Cascade, Time Lab und NUC teilnehmen, deren Produktpräsentationen Smart-Home-Funktionen und digitale Dienstleistungen umfassen, mit denen Haushaltsgeräte in Terminals für die intelligente Interaktion zwischen Mensch und Maschine verwandelt werden.

"Die menschliche Entwicklung hat ein neues Jahrzehnt begonnen. Die Einführung des IoT (Internet of Things, Internet der Dinge) hat zu einer deutlichen Veränderung des Lebensstils auf der ganzen Welt geführt", so Liu Quandong, stellvertretender Generaldirektor des Foreign Affairs Office der Canton Fair. "Die Canton Fair hat seit 1957 als Vorreiterveranstaltung für die Produktion jahrzehntelang Entwicklungen miterlebt. Wir freuen uns, diese gemeinsamen Anstrengungen mit den globalen Verbrauchern zu teilen und begrüßen in diesem Jahr mehr intelligente Produkte als je zuvor", fügte Liu hinzu.

Die 125. Ausstellung auf 1,2 Millionen Quadratmetern Ausstellungsfläche zieht Unternehmen aus über 200 Ländern und Regionen an, mit mehr als 25.000 Ausstellern in drei Phasen. In den Phasen 2 und 3 der Messe werden innovative, hochwertige, einzigartige und diversifizierte Produkte im Bereich Konsumgüter und Textilien angeboten, die es den globalen Verbrauchern ermöglichen, ihr Leben mit intelligenten Funktionen und komfortabler zu gestalten.

Als Tor für internationale Unternehmen zur Erschließung des chinesischen Marktes wird der Internationale Pavillon ("The Pavilion") mehr als 600 Unternehmen aus 50 Ländern und Regionen mit ihren Produkten präsentieren. Zum ersten Mal wird die Messe auch die Gründung und Entwicklung der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area mit verschiedenen Austauschveranstaltungen zur Förderung der Handelskooperation in den Mittelpunkt stellen.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website http://cantonfair.org.cn/en/index.aspx.

