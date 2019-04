10. Bezirk: Straßenbauarbeiten in der Raxstraße – Zweite Bauphase beginnt am Dienstag

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 9. April 2019, beginnt die MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau zur Beschleunigung und Attraktivierung der Autobuslinie 15A mit der zweiten Bauphase der Bauarbeiten in der Raxstraße im Abschnitt zwischen Windtenstraße und Triester Straße im 10. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Bis 1. Juli 2019 erfolgen die Bauarbeiten bei Freihaltung von einem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Triester Straße in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Neilreichgasse ist von dieser Bauphase nicht betroffen. Über weitere verkehrswirksame Bauphasen, die vor allem während der Sommerferien durchgeführt werden, informiert die MA 28 gesondert

Örtlichkeit der Baustelle: 10., Raxstraße zwischen Windtenstraße und Triester Straße

- Baubeginn (Bauphase zwei): 9. April 2019

- Geplantes Bauende: 1. September 2019

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

