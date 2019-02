Neujahrsauftakt ins Jubiläumsjahr - 60 Jahre LeitnerLeitner

Mit den traditionellen Neujahrsempfängen an allen vier österreichischen Standorten startete LeitnerLeitner in sein 60-jähriges Firmenjubiläum.

Linz/Wien/Salzburg/Graz (OTS) - Zahlreiche Gäste, unter ihnen viele langjährige Klienten und Wegbegleiter, fanden den Weg in die Kanzleien in Linz, Wien, Salzburg und Graz und gaben den Partnern Gelegenheit, kurz zurückzublicken, einen Ausblick zu geben, vor allem aber den Anwesenden für ihr Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit zu danken.

„Unser Anspruch war und ist, unseren Klienten in einem immer komplexeren Umfeld eine klare Orientierung zu bieten. Nachhaltiges Wirtschaften und innovative Steuerplanung stehen dabei im Fokus unserer Beratung“, fasst Roman Leitner zusammen. „Wir alle nehmen dieses Jubiläum als Anlass, unseren Klienten Danke zu sagen, dass sie schon seit vielen Jahren auf diese Beratung zählen und auch mit uns gemeinsam gewachsen sind. Wir danken auch unseren Mitarbeitern, ohne deren Engagement und hochqualitativer Arbeit wir die Erfolgsgeschichte von LeitnerLeitner nicht so schreiben könnten.“

Wurzeln in Linz

1959 von Dr. Roman Leitner sen. gegründet, wuchs der Kreis der Klienten rasch. Anfang der 1980er stiegen die Söhne, Mag. Reinhard Leitner und Dr. Roman Leitner jun. ein. Mitte der 80er-Jahre übersiedelte die Kanzlei an den heutigen Standort in der Ottensheimer Straße. Heute beschäftigt LeitnerLeitner in Linz knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Partner Gerald Gahleitner über Wachstum und Ausrichtung der Kanzlei: „Die richtige Mischung aus Internationalisierung und Spezialisierung – vor allem aber die Bereitschaft, sich um die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen unserer Mandanten anzunehmen – macht LeitnerLeitner aus. Das war und ist die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie ermöglicht, dass wir uns ständig mit unseren Klienten weiterentwickeln, um die besten und anspruchsvollsten Lösungen für sie zu finden.“

„Roman und Reinhard Leitner haben uns besondere Beratergene in die berufliche Wiege gelegt und mit Vorbild und großzügigem Vertrauensvorschuss aufgezogen. Wir halten an dieser Tradition fest und geben dieses LeitnerLeitner-Gen an unsere jungen Talente weiter“, erklärt Partnerin Maria Schlagnitweit den besonderen Zugang der Kanzlei zu den künftigen High Potentials der Branche.

Ein Viertel Jahrhundert LeitnerLeitner in Wien

1994 eröffnet LeitnerLeitner mit Wien den zweiten Standort. Heute arbeiten Am Heumarkt 7 knapp 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

„Die Kanzlei ist nicht nur partnerschaftlich geführt, sondern lebt die Kultur und Prinzipien eines Familienunternehmens,“, erklärt Partner Andreas Damböck beim gut besuchten Neujahrsempfang die erfolgreiche Entwicklung in Wien. „Damit füllt LeitnerLeitner in diesem Markt eine Lücke zwischen den großen internationalen und lokalen Kanzleien.“

„Wir sind überzeugt – und unsere Klienten und Mandate geben uns recht – dass unsere Kernthemen nationales und internationales Steuerrecht, Verrechnungspreise und Konzernsteuern, Transaktionsbegleitung, Venture Capital und PE, aber auch Compliance und Finanzstrafrecht die kommenden Jahre ganz oben auf der Steueragenda österreichischer Unternehmen stehen“, meint Partner Manfred Wänke. „Dazu kommen Spezialthemen wie Steuerkontrollsysteme und Begleitende Kontrolle – und natürlich das Mega-Thema Digitalisierung, das wohl nicht nur unsere Branche grundlegend prägt und prägen wird.“

Ein langjähriger Klient bringt es beim Neujahrsempfang in Wien auf den Punkt: „Die Digitalisierung betrifft nicht nur das eigene Unternehmen, sondern auch alle, mit denen wir arbeiten. Für die Steuerberatung bedeutet es, dass die Kommunikation und Datenübergabe zwischen Mandant und Steuerberater und mit der Finanzverwaltung beschleunigt und vereinfacht wird. Darüber hinaus wird die Steuerberatung in Zukunft zum Sparringpartner für die Geschäftsführung werden und mit den Klienten viel früher und aktiver an den Tisch kommen.“

„Kristallenes“ Jubiläum von LeitnerLeitner in Salzburg

Auch die Kanzleiniederlassung in Salzburg hatte etwas Besonderes zu feiern: Am 16. Jänner beging sie im Rahmen ihres Neujahrsempfangs in der Hellbrunner Straße 7 mit hochkarätigen Gästen ihr 15-jähriges Bestehen. Partner Martin Mang freut sich über das erfolgreiche Wachstum und betont: „Die Basis unserer bisherigen Entwicklung bilden vertrauensvolle Klientenbeziehungen und das hohe Engagement der bei uns tätigen Kolleginnen und Kollegen. Daran werden wir auch in Zukunft konsequent weiter arbeiten.“

Jüngster Standort in Graz punktet mit hochqualitativer Beratung und internationalem Netzwerk

2018 eröffnete LeitnerLeitner mit Graz den vierten Standort der Kanzlei in Österreich. Am 30. Jänner zündeten Partner Michael Kern und Christian Oberhumer im spektakulären „MP09“, dem beeindruckenden Gebäude an der Liebenauer Tangente, die erste Geburtstagskerze an und feierten mit „Family & Friends“ den rasanten Start. „Mit Graz haben wir einen weißen Punkt auf unserer orangenen Landkarte ergänzt und können jetzt besonders den herausragenden österreichischen Industrieunternehmen in der Steiermark unser gesamtes Leistungsspektrum anbieten. Graz ist ein wichtiger Brückenkopf zu CEE/SEE. Damit stellen wir den internationalen Kontext unserer Lösungen sicher“, sieht Michael Kern das große Potential für grenzüberschreitende Top-Beratung „Made in Styria“.

Internationale Kooperationen

Auch gefeiert wird der erste Geburtstag der Mitgliedschaft von LeitnerLeitner bei Taxand, dem weltweit größten Zusammenschluss von unabhängigen Steuerberatungsgesellschaften. Diese Kooperation ist der jüngste Schritt in Richtung Internationalisierung, die in den 90er-Jahren startete: Mit mittlerweile neun Standorten in CEE unterstützt LeitnerLeitner nicht nur bestehende österreichische Klienten bei ihrem Osteuropa Geschäft, auch neue Klienten in CEE/SEE, die international expandieren, vertrauen auf LeitnerLeitner Expertise. Mit Taxand sowie der Mitgliedschaft beim Wirtschaftsprüfer-Netzwerk Praxity kann die Kanzlei auf ein starkes globales Know-how und Ressourcennetzwerk zurückgreifen.

Komplexe Fragen – klare Antworten: LeitnerLeitner heute

Heute zählt LeitnerLeitner zu den führenden Sozietäten von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern in Österreich und im CEE/SEE-Raum. Rund 770 Mitarbeiter arbeiten an 13 Standorten tagtäglich mit Leidenschaft an praxisorientierten Lösungen für ihre Mandanten.

