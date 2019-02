AVISO: PK - Hacker/Müller/Wetzlinger zur Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH Wien

Wien (OTS) - Um Kindern und Jugendlichen mit psychiatrischen Erkrankungen auch in Zukunft eine moderne Behandlungseinrichtung auf internationalem Niveau bieten zu können, wird die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in ein erneuertes Gebäude am Gelände des AKH Wien übersiedeln. Das künftige Gebäude für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen wird nun renoviert und aufgestockt und erhält einen Zubau.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, die AKH-Direktoren Herwig Wetzlinger und Siegfried Gierlinger, MedUni Wien-Rektor Markus Müller und Klinikleiter Paul Plener präsentieren das Vorhaben und erörtern, welche Verbesserungen sich dadurch in der kinderpsychiatrischen Versorgung in Wien ergeben werden.





Datum: 13.02.2019, 09:00 Uhr

Ort: AKH Wien, Bauteil 31.1.

Zugang über Lazarettgasse 14

1090 Wien

PK - Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH Wien

mit Hacker/Müller/Wetzlinger

Datum: 13.02.2019, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: AKH Wien, Bauteil 31.1.

Zugang über Lazarettgasse 14, 1090 Wien Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Norbert Schnurrer

Mediensprecher

Stadtrat Peter Hacker

Telefon: 01 4000-81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at



Karin Fehringer, MBA

Leiterin Informationszentrum und PR

Direktion Teilunternehmung

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

- Medizinischer Universitätscampus

Telefon: 01 40400-12160

E-Mail: presse @ akhwien.at

www.akhwien.at/presse



Mag. Johannes Angerer

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Medizinische Universität Wien

Tel.: 01 40160-11501

E-Mail: pr @ meduniwien.ac.at

www.meduniwien.ac.at/pr