WKÖ-Kühnel: Öffentliche Ausschreibungen auch für kleine Unternehmen attraktiv

Webinar zu neuem Service bei Ausschreibungssuche am Unternehmensserviceportal – Durch KMU DIGITAL unterstützt die WKÖ kleine und mittlere Betriebe bei Digitalisierung

Wien (OTS) - Mit dem neu in Kraft getretenen Bundesvergabegesetz 2018 müssen alle Ausschreibungen der öffentlichen Hand elektronisch abgewickelt werden. Doch wie finden Interessierte die passenden öffentlichen Aufträge für das eigene Unternehmen? Gab es bisher mehrere unterschiedliche Publikationsplattformen – oft gegen Entgelt – steht ab März 2019 allen Unternehmen das neue Service „Ausschreibungssuche“ direkt am Unternehmensserviceportal (USP) kostenlos zur Verfügung. Damit werden alle nach dem österreichischen Bundesvergabegesetz veröffentlichten Ausschreibungen an einer Stelle gebündelt.

So profitieren auch KMU

„Bei öffentlichen Ausschreibungen geht es nicht nur um großvolumige Aufträge. Gerade die breite Palette an Dienstleistungs- und Lieferaufträgen öffentlicher Stellen kann für Klein- und Mittelbetriebe besonders interessant sein. Zudem verfügen öffentliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber über eine erstklassige Bonität und ein extrem geringes Zahlungsausfallsrisiko“, erklärt Mariana Kühnel,als für den Themenschwerpunkt Innovation und Digitalisierung verantwortliche stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Am 28. 2. wird das neue Service im Webinar „E-Vergabe: Ausschreibungssuche im Unternehmensserviceportal (USP)“ vorgestellt. Roland Sigmund, Projektleiter am Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erklärt in dem kostenlosen Webinar anschaulich die Nutzungsmöglichkeiten für Unternehmen, die öffentliche Ausschreibungen finden möchten.

Kühnel: „Die neue Ausschreibungssuche erleichtert das Finden der passenden öffentlichen Ausschreibungen enorm und reduziert dabei gleichzeitig die Kosten. Mit diesem neuen Service erweitert das Unternehmensserviceportal die Angebotspalette als One-stop-Shop für alle E-Government-Services rund um das eigene Unternehmen.“

Im Webinar, das im Rahmen der Förderinitiative KMU-Digital durchgeführt wird, erfahren Interessierte, wie das neue Service Ausschreibungssuche funktioniert und wie auch Auftraggeber das Tool nutzen können, etwa zum Einmelden ihrer Ausschreibungs-Metadaten oder zur Überprüfung, ob die eigenen Ausschreibungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, spezifischen Fragen im Chat zu stellen. Die Anmeldung zum Webinar am 28. 2.2019 um 14 Uhr ist ab sofort unter wko.at/uspwebinar möglich.

KMU DIGITAL Videos zu Digitalisierungsthemen On Demand

Alle KMU DIGITAL Webinare zu Digitalisierungsthemen werden aufgezeichnet und können jederzeit abgerufen und angesehen werden. Eine Übersicht über alle Themen, die bereits stattgefunden haben, findet sich unter www.kmudigital.at/diewebinare. (PWK075/PM)

