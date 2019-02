Zukunftsorientiert und umweltbewusst: Landwirte als Energie-Erzeuger.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 16. Februar 2019 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Immer mehr Landwirte werden auch zum Energiewirt und versorgen ihre Betriebe (und dazu oft auch andere Haushalte) mit selbst erzeugter Energie, sei es durch Biomasse-Heizungen oder Photovoltaik-Anlagen. Durch die Nutzung erneuerbarer Rohstoffe leisten sie dabei einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, wie eine Reportage aus einem Vorzeigebetrieb im Weinviertel zeigt.

Auf diesen Themenkomplex möchte auch der neue Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Johannes Schmuckenschlager, verstärkt setzen. Das erklärt er im „Land und Leute“-Interview. Dabei wurde auch das Auslaufen der Ökostromförderungen thematisiert.

Die weiteren Themen der Sendung am 16. Februar:

*Robust und delikat: Das Mangalitza-Schwein.

Feinschmecker sind überrascht vom delikaten Geschmack des Mangalitza-Schweins. Was diese robuste Rasse ausmacht, zeigt eine Reportage mit dem Produzenten Anton Grassler aus dem Kärntner Lavantal.

*Alt und veredelt: Altholz aus der Stadt.

Mitten in Wien setzt der Forstwirt Georg Schuh auf Altholz direkt aus der Stadt – und zwar von Abbrüchen. In seinem Sägewerk wird das Holz aufbereitet und danach von Tischlern veredelt.

*Nachhaltig und ökologisch: Garnelen aus Tirol.

In Hall in Tirol produzieren zwei Jungunternehmer Salzwassergarnelen – erstmals in Österreich und ohne Antibiotika und Pestizide. Daniel Flock und Markus Schreiner bieten damit eine Alternative zu asiatischen oder lateinamerikanischen Garnelenfarmen.

*Traditionell und lebendig: Kalser Holzfiahn.

In Kals in Osttirol hat das „Kalser Holzfiahn“ Tradition: Mit Noriker-Pferden in 20 Gespannen wird dabei die schwere Holzarbeit früherer Zeit dokumentiert und die Erinnerung an frühere Arbeitsbedingungen lebendig gehalten.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at