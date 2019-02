Neu bei Drei: Optimal Tarife mit mindestens einer Stunde Telefonie in die EU.

Wien (OTS) - - Fünf neue Vertrags- und drei neue SIM Only Sprachtarife ab 14 Euro/ Monat.

- Hohes LTE Datenvolumen in allen Top Tarifen (von 10 bis 100 GB).

- Inklusive 60 bis 700 Freiminuten für Anrufe aus Österreich in EU.

Roaming innerhalb der EU bei Einbuchung von Handys in Partnernetze außerhalb Österreichs kostet inzwischen kaum mehr als Telefonate und Datenverbindungen innerhalb Österreichs. Was hingegen nach wie vor kostspieliger ist, sind Anrufe aus Österreich in die EU. Mit einem neuen Tarifportfolio ab 7. Februar 2019 erfüllt Drei auch diesen Kommunikationswunsch seiner Kunden.

Freiminuten aus Österreich in die EU inklusive.

Die neuen Optimal Tarife gliedern sich in fünf Smartphone- und drei SIM only-Tarife mit hohem Datenvolumen und starkem EU Fokus. Fixer Bestandteil aller acht neuen Tarife sind Freiminuten für Telefonate aus Österreich in die EU. Allein der günstigste Optimal Tarif inkludiert eine Stunde Telefonie in die EU.

Fester Bestandteil aller acht Tarife sind außerdem unlimitierte Minuten und SMS österreichweit und in allen EU-Ländern sowie ein höheres Datenvolumen und attraktivere Roaming-Einheiten als bei den Vorgängertarifen.

Die monatliche Grundgebühr der Optimaltarife startet bei 14 Euro für Optimal SIM M mit Gratis-Aktivierung und 19,90 Euro für Optimal M in Kombination mit günstigen Smartphones ab 0 Euro*.

Freieinheiten für Schweiz. Türkei und USA.

Neben großzügigen Einheiten für die Kommunikation in der und in die EU in allen Optimal Tarifen inkludieren sechs der acht neuen Sprachtarife auch Freiminuten von Österreich in die Schweiz, Türkei und USA sowie Freiminuten und Daten für die Kommunikation in diesen drei Ländern.

Für den Kostenschutz & Refill ist der Drei Schutzengel in allen Optimal Tarifen kostenlos verankert.



Mehr über die neuen Optimal-Tarife auf www.drei.at/tarife.



* Servicepauschale 22 EURO pro Jahr; Mindestvertragsdauer 24 Monate.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 427 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes.

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse