Mateusz Klimaszewski verstärkt Berliner Vertriebsteam bei news aktuell (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit dem 01. Februar 2019 ist Mateusz Klimaszewski (31) neuer Account Manager im Vertrieb bei news aktuell und verstärkt das Topkunden-Team im Berliner Standort der dpa-Tochter. Der studierte Politik- und Wirtschaftswissenschaftler kommt von Silvan Logistics in Berlin, wo er in leitender Funktion als Vertriebsmitarbeiter und Disponent tätig war.

"Durch seinen vielfältigen bisherigen beruflichen Werdegang bringt Mateusz Klimaszewski umfangreiche Erfahrungen und neue Ideen in das Team. Er verfügt über das gewisse Feingefühl im Umgang mit Kunden sowie ein großes Know-how im Projektmanagement", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Mateusz Klimaszewski bereichert das Berliner Büro mit einem neuen Blickwinkel und wird unsere Topkunden zuverlässig betreuen."

Von 2009 bis 2013 absolvierte Mateusz Klimaszewski seinen Bachelor in Politikwissenschaften mit dem Nebenfach Medien, Kommunikation und Gesellschaft an der Universität Trier. Darauf folgte ein Doppelmasterprogramm in European Studies und International Relations in Frankfurt/Oder und Posen, das er 2017 erfolgreich abschloss. Bereits während des Masterstudiums sammelte Mateusz Klimaszewski Berufserfahrungen als Projektkoordinator bei Brandston in Frankfurt/Oder sowie als Account Manager beim Medizinischen Zentrum Brandmed in Slubice. Mit Abschluss seines Studiums wechselte er im April 2017 zu Silvan Logistics in Berlin.

