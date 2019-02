Hilfsgüter für Initiative „Africa Amini Alama“ in Tansania

Land Niederösterreich und cargo-partner unterstützen Entwicklungsprojekt

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Sommer 2018 besuchte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner während ihrer Afrika-Reise das Entwicklungsprojekt der beiden österreichischen Ärztinnen DDr. Christina Wallner und Dr. Cornelia Wallner-Frisee. „Nach meinem Aufenthalt in Tansania habe ich den Auftrag gegeben, dass wir in Absprache mit den NÖ Landeskliniken dringend benötigte Hilfsmittel für das Projekt zusammentragen. Und jetzt bringen wir wichtige medizinische Geräte nach Afrika. Wir unterstützen etwa mit Patienten-Betten, Überwachungsmonitoren oder einer mobilen OP-Lampe. Geräte, die bei uns nicht mehr gebraucht werden, aber voll und ganz einsatzfähig sind und daher in Tansania dringend benötigt werden“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Für einen reibungslosen Transport der Gerätschaften nach Afrika unterstützt die cargo-partner GmbH, mit Hauptsitz in Fischamend. „Ein großes Dankeschön an Geschäftsführer Mag. Stefan Krauter und dem Team von cargo-partner für die Bereitschaft sich an unserer Unterstützungsleistung zu beteiligen. Das ist eine schöne Partnerschaft, die den Menschen in Tansania mit Sicherheit hilft“, freut sich Mikl-Leitner über die gute Zusammenarbeit.

Das Projekt „Afrika Amini Alama“ setzt sich seit vielen Jahren für die Bereiche Medizin, Bildung, Soziales und Patenschaften ein. Insbesondere das im Jahr 2010 eröffnete Health Center leistet wichtige Arbeit für die Gesundheitsversorgung in und rund um Momella. Mittlerweile werden jährlich rund 20.000 Patienten unter der Führung von DDr. Wallner und einem Team afrikanischer Ärzte behandelt.

„Im vergangenen Jahr haben wir bereits einige Laptops an das Health Center überreicht. Jetzt bringen wir wichtige medizinische Geräte nach Tansania. Die Menschen sind auf jede Hilfe und Unterstützung angewiesen, um ihnen vor Ort ein besseres Leben zu ermöglichen“, so Mikl-Leitner.

