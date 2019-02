Schmerzen bei Osteoporose optimal behandeln

18. Österreichische Schmerzwochen: Neue Publikation fasst aktuellen Stand des Wissens zusammen

Wien (OTS) - Rund 370.000 Frauen und 90.000 Männer leiden in Österreich an Osteoporose. "Die Schmerztherapie bei Osteoporose-Patienten ist eine Herausforderung. Manche Medikamente können sich negativ auf die Knochenstärke auswirken, andere sind wegen starker Nebenwirkungen für die Langzeittherapie der meist älteren Patienten ungeeignet", erklärt o.Univ.-Prof. DDr. Hans-Georg Kress, Vorstandsmitglied der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG), anlässlich der 18. ÖSG-Schmerzwochen. Gemeinsam mit Experten aus ganz Europa hat er daher in einer aktuellen Publikation den Stand des Wissens zu Osteoporose-bedingten Schmerzen zusammengefasst - und wie diese am besten pharmakologisch behandelt werden können.

