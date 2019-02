Imagine gewinnt Auszeichnung für beste Portfolio-, Risiko- und Regulierungslösung in Echtzeit

London (ots/PRNewswire) - Imagine Software hat erneut den "Best Real-Time Portfolio, Risk and Regulatory Solutions Award" von der Fachzeitschrift The Hedge Fund Journal gewonnen. Unter Hinweis auf die bahnbrechende Arbeit von Imagine bei der Entwicklung von Echtzeit-Risiko- und Compliance-Lösungen (Real-Time Risk & Compliance/RRC) erklärte Rod Sparks, Herausgeber von The Hedge Fund Journal: "Imagine ist weiterhin das führende Unternehmen in der Branche mit seinen innovativen Lösungen für überaus komplexe Finanzoperationen, insbesondere wenn es um die Konvergenz des Hochgeschwindigkeitshandels und das regulatorische Berichtswesen geht."

Sechs Jahre in Folge an der Spitze

Hamlin Lovell, Redakteur bei The Hedge Fund Journal, sagte: "Imagine schafft die marktführenden Technologien, die den Firmen helfen, sich an die Herausforderungen zunehmend schneller werdender Märkte und wachsender komplexer Regulierungen anzupassen und diese erfolgreich zu meistern. Aus diesem Grund ist es ganz und gar gerechtfertigt, dass wir Imagine mit dieser Auszeichnung erneut würdigen."

Scott Sherman, Mitgründer und globaler Leiter für Sales and Business Development von Imagine Software, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, diese wunderbare Auszeichnung von The Hedge Fund Journal zu bekommen, und wir danken unseren Kunden für die Zusammenarbeit mit uns, während wir die traditionellen Risikomanagement-Hindernisse überwinden, um visionäre Lösungen für Finanzführer zu schaffen."

Informationen zu Imagine Software

Imagine Software, gegründet im Jahr 1993, bietet Portfolio-, Risiko- und Regulierungslösungen in Echtzeit für die weltweit führenden Finanzdienstleistungsfirmen. Unsere integrierte Software-, Daten- und Lösungsplattform kurbelt die gesamten Front-Office- bis Back-Office-Operationen an und ermöglicht Firmen, ihre Portfolio-Performance zu verbessern, volatile Märkte zu steuern, auf regulatorische Änderungen zu reagieren und für das Wachstum zu skalieren. Die Lösung deckt alle Anlagekategorien ab und stellt Finanzmodelle für praktisch jedes Wertpapier bereit, das in der Welt gehandelt wird. Dadurch ermöglicht die anerkannte Innovation von Imagine den Kunden, Risiken in Echtzeit mit den höchsten Volumina und schnellsten Geschwindigkeiten zu managen.

Imagine mit Unternehmenszentrale in New York City betreibt Niederlassungen in London, Hongkong und Sydney. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.imaginesoftware.com oder kontaktieren Sie Imagine Software unter der Telefonnummer 212 317 7600 und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

