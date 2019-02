Pressekonferenz anlässlich des 25. Wiener Flüchtlingsballs

Das Integrationshaus lädt zur



am Donnerstag, dem 14.2.2019 um 10:00 im Presseclub Concordia



• Willi Resetarits (Ehrenobmann) spricht über den Wiener

Flüchtlingsball und seine Notwendigkeit, damals wie heute;



• Katharina Stemberger (Vorstandsvorsitzende) spricht über die

strukturierte Entmenschlichung, die in unserer Gesellschaft gerade

stattfindet;



• Andrea Eraslan-Weninger (Geschäftsführerin) spricht über die

vier wichtigsten Forderungen aus Sicht der Arbeit des

Integrationshauses;



• Joy Alphonsus (ehemalige Hausbewohnerin) spricht über die

Rolle des Integrationshauses in ihrem Leben.



Einleitend gibt es eine Lesung eines Textes von

Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, den sie anlässlich des

25. Wiener Flüchtlingsballs für das Integrationshaus verfasst und

zur Verfügung gestellt hat.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Datum: 14.2.2019, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



Url: http://www.integrationshaus.at/fluechtlingsball



