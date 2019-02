13 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum vernetzen sich über LinkedIn (FOTO)

München (ots) - DACH-Chef Jochen Doppelhammer sagt: LinkedIn hat die aktivste berufliche Online-Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum und will seinen Mitgliedern echte Mehrwerte bieten

Mehr als 13 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen mittlerweile die vielfältigen Features des weltweit größten beruflichen sozialen Netzwerks LinkedIn. Betrachtet man die deutschsprachigen Mitglieder weltweit sind es sogar 15 Millionen. Vorrangiges Ziel von LinkedIn ist es jedoch nicht nur, die Nutzerzahlen auszubauen. Im Mittelpunkt steht vielmehr, eine aktive Gemeinschaft zu schaffen, die den Mitgliedern einen möglichst großen Mehrwert bietet. Über die Plattform können Arbeitnehmer Kontakte knüpfen und pflegen, neue berufliche Möglichkeiten auftun und realisieren, sich weiterentwickeln und sich über Themen informieren, die ihnen persönlich oder beruflich wichtig sind.

"13 Millionen Mitglieder sind ein toller Erfolg. Wichtiger als ein solcher Rekord ist für uns aber, das berufliche Netzwerk mit der aktivsten Community und den engagiertesten Mitgliedern im deutschsprachigen Raum zu sein", sagt Jochen Doppelhammer, Country Manager und Leiter der Produktentwicklung von LinkedIn DACH. "Wir glauben daran, dass Netzwerke nur dann funktionieren, wenn sie belebt sind und ein möglichst reger Austausch stattfindet. Und das bedeutet, dass wir echte Mehrwerte bieten und unseren Mitgliedern die Sicherheit geben müssen, dass ihre Zeit auf LinkedIn gut investiert ist. Mit diesem Ziel vor Augen entwickeln wir unsere Plattform permanent weiter."

LinkedIn erweitert sein Angebot kontinuierlich. Eine der wichtigsten Innovationen der letzten Monate sind die LinkedIn Talent Insights. LinkedIn Talent Insights ist ein Analyse-Tool, das HR-Experten umfassende Auswertungen der potenziellen Kandidaten und Wettbewerber am Markt liefert - damit diese ihre Entscheidungen nicht nur aus dem Bauch heraus treffen müssen.

Auch mit dem Economic Graph München hat LinkedIn einen Meilenstein gesetzt. Mit dem Economic Graph verfolgt LinkedIn die Absicht, eine digitale Landkarte des globalen Arbeitsmarkts abzubilden, um so wertvolle Einblicke in die dort zu beobachtenden Dynamiken und Trends zu geben. Er nimmt eine Schlüsselfunktion in der Vision des Unternehmens ein, wirtschaftliche Möglichkeiten für alle Mitglieder der Arbeitswelt zu schaffen. Ziel ist es, Arbeitskräfte mit offenen Stellen zusammenzubringen, stark nachgefragte Fähigkeiten frühzeitig zu identifizieren sowie allen Teilnehmern am Arbeitsmarkt - Unternehmen, Ausbildungsstätten, staatlichen Organisationen und Arbeitnehmern - eine zuverlässige Informationsgrundlage für ihre Entscheidungen zu bieten. Der Economic Graph bildet bereits heute mehr als 610 Millionen Mitglieder, 30 Millionen Unternehmen, 20 Millionen offene Stellen, 90.000 Schulen und Universitäten sowie 50.000 Fähigkeiten ab. In Zukunft soll er alle drei Milliarden Arbeitnehmer weltweit erfassen. Mit dem Economic Graph München wurde im vergangenen Jahr das erste große Projekt im deutschsprachigen Raum umgesetzt.

"Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel. Um für diese Veränderungen gut gerüstet zu sein, suchen die Menschen nach Orientierung", erklärt Doppelhammer. "Sie stellen sich viele Fragen: Welche Fähigkeiten brauche ich in der digitalen Arbeitswelt von morgen? Wie finde ich den richtigen Job für mich und wie schaffe ich es, ihn auch zu bekommen? Wie kann ich mich weiterentwickeln, um ein attraktiver Kandidat auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben? Wie kann ich mit den Herausforderungen umgehen, die mir tagtäglich begegnen? Wir wollen unsere Mitglieder bei der Beantwortung dieser Fragen unterstützen. Auch das ist ein Teil des Wertversprechens, das im Zentrum unseres Angebots steht. Das ungebrochene Wachstum und die hohe Aktivität auf unserer Plattform sehen wir als Beleg, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden."

