High 5 Games bringt einen erhebliche Teil seines Gaming-Geschäfts mit Mr Green Ltd. zusammen

New York (ots/PRNewswire) - Über 20 tolle Slot-Spiele von H5G sollen weiter verbreitet werden, darunter nachgewiesenermaßen erfolgreiche Titel wie Secrets of the Forest(TM), All That Cash(TM), Double Da Vinci Diamonds(TM), Thunder Buffalo(TM) und Valkyrie Queen(TM). Mr Green will diese Spiele für sämtliche regulierten Märkte verfügbar machen. Diese im hohen Maß für HTML5 optimierte Spiele-Pipeline wird von High 5 VAULT unterstützt und soll ein einheitliches Bündel an Spielen, die jeder spielen will, für die erstrangige Betreiberplattform von Mr Green liefern.

High 5 Games dehnt seine Präsenz in Europa und im Vereinigten Königreich mithilfe einer neuen Partnerschaft mit dem Tier-1-Gaming-Anbieter Mr Green Ltd. weiter aus

"High 5 Games hebt sich von anderen Anbietern von Inhalten durch die Qualität, aber auch durch die schiere Menge an Angeboten ab. Unsere Bibliothek ist prall gefüllt mit Spielehits aus 20 Jahren, in denen wir mit Automatenspielen Erfahrungen sammeln konnten, und wir schätzen uns glücklich, diese Titel mithilfe von erstklassigen Partnerschaften auf den 'Real Money Gaming'-Markt bringen zu dürfen", sagt Anthony Singer, Gründer und CEO von High 5 Games LLC.

Jacqui Gatt, Leiter des Bereichs Gaming bei Mr Green Ltd, fügte hinzu: "Wir werden unser Angebot mit dem Start der Top-Performer von High 5 Games weiter stärken und noch vielfältiger machen. Wir sind davon überzeugt, dass sich das soziale Element und das Angebot der Spiele auf Casinoautomaten auf unserem Kernmarkt erfolgreich bewähren werden. Außerdem sind die Spiele hoch unterhaltsam und fesselnd, was einfach zur Marke Mr Green passt."

High 5 Games wird auch weiterhin aktiv an der Entwicklung neuer Möglichkeiten arbeiten und mit den entsprechenden Behörden in Europa und in den Vereinigten Staaten kooperieren. Ebenso wird es vom weltweiten Hauptsitz im 1 World Trade Center in New York weiter sein Ziel verfolgen, Inhalte in alle regulierten Rechtsgebiete zu verbreiten.

Um weitere Informationen zu den B2B-Angeboten von High 5 Games zu erhalten, wenden Sie sich bitte an BD @ H5G.com.

Informationen zu High 5 Games

High 5 Games entwickelt Spiele für den Automaten-, Online-, Social-Spiele- und Mobil-Markt. Das Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, die auf sechs Kontinenten und in über 150 Ländern gespielt werden. High 5 Games betreibt "High 5 Casino", als stärkste Slot-Spiele-Bibliothek der Kasino-Kategorie mit weltweit fast 17 Millionen Spielern die erste Adresse, und mehrere Apps in der Nische Social-Kasino-Spiele. Der führende Remote-Game-Server des Unternehmens, "High 5 VAULT", lässt sich mit Online-Kasinos weltweit integrieren und bietet eine Auswahl der Top-Marken des Unternehmens für das Spielen mit echtem Geld. Ziel von High 5 Games ist es, das weltweit führende Unternehmen in der Produktion und im Vertrieb von Kasino-Inhalten zu werden. High 5 Games unterhält Geschäftsstellen in New York City, New Jersey, Kansas City und London.

Hoot Loot(TM), Secrets of the Forest(TM), Double Da Vinci Diamonds(TM) und Thundering Buffalo(TM) sind Handelsmarken von IGT, das auch das Copyright auf diese Titel besitzt und/oder dafür in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen ist. Zudem werden diese Titel unter der Lizenz von IGT genutzt.

All That Cash(TM), Valkyrie Queen(TM) und The Green Machine Deluxe(TM) sind von High 5 Games entwickelte Video-Slot-Spiele.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/63134 3/HIGH5GAMES_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/721753/vault__Log o.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Nicholas Chin

bd @ high5games.com

212-604-3004