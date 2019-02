Hansgrohe Innovationen stellen Mensch in den Mittelpunkt (FOTO)

Schiltach (ots) - Die Hansgrohe Group bewies in ihrer 118-jährigen Geschichte immer wieder, dass Innovationen zentraler Treiber des Unternehmens sind. Auf der ISH 2019 wird der Schwarzwälder Hersteller von Armaturen, Brausen und Duschsystemen zum ersten Mal das Ergebnis der neu ausgerichteten Innovationsabteilung vorstellen.

Die Bedürfnisse des Menschen bestimmen das Denken und Handeln

Mensch, Wasser, Nachhaltigkeit - auch im Bereich Innovation prägen diese drei Begriffe das Handeln der Hansgrohe Group. Statt Smart Home ist es vielmehr der Begriff Smart Living, unter dem Hansgrohe sein Handeln bündelt. "Wir betreiben unser Innovationsmanagement nicht um seiner selbst willen, sondern leisten einen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität jedes Einzelnen. Während des täglichen Arbeitens stehen für uns daher der Mensch und die Frage, wie wir sein Leben verbessern können, im Mittelpunkt", so Steffen Erath, Head of Innovation. Neben Innovationen bestimmen ausgezeichnetes Design und verlässliche Qualität die Arbeit von Hansgrohe.

Ergebnisse eines Pilotprojekts werden auf der ISH präsentiert

Konsequent vom Menschen denken bedeutet aber auch, bei der Produktentwicklung neue Wege und Strukturen auszuprobieren. Angetrieben durch die Frage, welche Bedeutung Digitalisierung für Hansgrohe Kunden hat, erarbeitet ein interdisziplinäres Innovationsteam Produkte, die das Erlebnis des Duschens grundlegend verändern. Mit Schramberg hat das Innolab dafür ein neues Zuhause gefunden: Die Stadt gilt als Zentrum des Schwarzwälder Tüftlertums - das Labor an dem Innovationsstandort zu eröffnen, war somit ein logischer Schritt. Seit dreißig Jahren weiß Hansgrohe mit Phoenix Design einen starken Innovationspartner an seiner Seite. Dass die Kreativen aus Stuttgart zu den Besten ihrer Branche gehören, zeigt die Auszeichnung mit dem Ehrentitel "Red Dot: Design Team of the Year" im Jahr 2018. Zur ISH im März 2019 - der weltweit führenden Messe für Sanitärlösungen, Energie- und Klimatechnik in Frankfurt - werden beide Partner gemeinsam einen ersten Meilenstein präsentieren, der das Paradebeispiel der durchlaufenen Transformation darstellt.

Vom Innovationsansatz des Teams haben sich weitere Bereiche des Unternehmens inspirieren lassen: Mit dem Hansgrohe Campus, eine Lernplattform bestehend aus sechs Fakultäten darunter auch zu den Themen Strategie, Innovation und Digitalisierung, bilden sich Mitarbeiter und Führungskräfte weiter, neue digitale Marketingaktivitäten erschließen neue Absatzmärkte und unter dem Stichwort "Talent Mobility" wird die globale Zusammenarbeit effektiver.

Vom einzelnen Tüftler zum umfassenden Innovationsökosystem

Das Streben nach Innovation ist tief in der DNA von Hansgrohe verankert: Klaus Grohe, bis 2008 langjähriger CEO, führte mit seinem Erfindergeist und der Hands-on-Mentalität die Innovationstradition des Unternehmens fort und wurde zum Vorbild für das heutige Innovationsteam: Mut, das richtige Maß an Risikofreudigkeit sowie ein gutes (Bauch-)Gefühl sind essentiell für die benötigte Kreativität; Nutzerorientierung und das Vertrauen in das Können der Innovatoren stellen für Hansgrohe die oberste Maxime da. "Natürlich folgt unser Innovationsmanagement heute gewissen Prozessen und Strukturen. Etwas, an dem wir im letzten Jahr erfolgreich gearbeitet haben. Denn dieses gesunde Maß an Prozessorientiertheit ist wichtig, um Menschen weltweit besondere Momente mit Wasser zu bieten", so Erath.

Über die Hansgrohe Group - das Original aus dem Schwarzwald

Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg ist mit ihren Marken AXOR und hansgrohe ein in Innovation, Design und Qualität führendes Unternehmen der Bad- und Küchenbranche. Mit ihren Armaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group dem Wasser Form und Funktion. Die 118-jährige Firmengeschichte ist geprägt von Erfindungen wie der ersten Handbrause mit unterschiedlichen Strahlarten, der ersten ausziehbaren Küchenarmatur oder gar der ersten Duschstange. Das Unternehmen hält über 15.000 aktive Schutzrechte. Die Hansgrohe Group steht für langlebige Qualitätsprodukte. Mit 34 Gesellschaften, 21 Verkaufsbüros und Vertrieb in über 140 Länder ist das Unternehmen seinen Kunden weltweit ein verlässlicher Partner. Die Hansgrohe Group, ihre Marken und Produkte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, darunter über 500 Designpreise seit 1974. Die nachhaltige Herstellung ressourcenschonender Produkte ist international im unternehmerischen Handeln verankert. Die Produkte der Hansgrohe Group sind weltweit präsent, beispielsweise auf dem Luxusliner Queen Mary 2 oder im höchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Ihre hohen Qualitätsstandards gewährleistet die Hansgrohe Group durch die Produktion an fünf eigenen Produktionsstandorten, von denen sich zwei in Deutschland, sowie je einer in Frankreich, in den USA und in China befinden. 2017 erwirtschaftete die Hansgrohe Group einen Umsatz von 1,077 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp 60 Prozent in Deutschland.

Top-Platzierung im iF WORLD DESIGN INDEX

Die Hansgrohe Group belegt beim iF WORLD DESIGN INDEX 2014 - 2018 des International Forum Design (iF) Top-Platzierungen.

Der Schiltacher Armaturen- und Brausenspezialist ist unter den Top 3 gelisteten Unternehmen in der iF Kategorie INDUSTRY: Bath (Industrie: Bad).

Unter den 1.365 deutschen Firmen ist die Hansgrohe Group unter den Top 10 gelisteten Unternehmen in der iF Kategorie COUNTRIES: Germany (Länder: Deutschland); weltweit wird die Hansgrohe Group in den Top 25 unter mehr als 4.000 Unternehmen in der iF Kategorie COMPANIES (Unternehmen) aufgeführt.

Bei den iF DESIGN AWARDS 2018 wurden neun Produkte der Marken AXOR und hansgrohe mit einem iF DESIGN AWARD 2018 ausgezeichnet.

Weitere Auszeichnungen finden Sie auf www.hansgrohe.com/design.

