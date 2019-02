Bedenklicher Todesfall: LKA Wien ermittelt wegen Verdacht des Mordes

Wien (OTS) - Datum: 03.02.2019

Uhrzeit: 21:35 Uhr

Adresse: 13., Veitlingergasse

Im Falle jener 39-jährigen Frau, die in einer Wohnung tot aufgefunden und aufgrund unklarer Umstände als „bedenklicher Todesfall“ eingestuft worden war, ermittelt das LKA Wien nun aufgrund neuer Ermittlungsergebnisse wegen des Verdachts des Mordes. Beschuldigter ist der 31-jährige Lebensgefährte der 39-Jährigen. Die Tat dürfte am 16.01.2018 zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr verübt worden sein. Seither dürfte der Tatverdächtige neben dem Leichnam gelebt haben. Der Beschuldigte wurde am 06.02.2018 von Beamten des LKA Wien zu den Todesumständen der Lebensgefährtin vernommen. Im Zuge der Vernehmung gestand der Mann schließlich, die Frau im Zuge eines Streits und angeblich unter Alkoholeinfluss getötet zu haben. Die genaue Todesursache ist noch Gegenstand weiterer gerichtsmedizinischer Untersuchungen, weshalb derzeit keine weiteren Informationen hierzu veröffentlicht werden können. Der Beschuldigte wurde aufgrund der neuen Erkenntnisse nach Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen.

