Millionendeal für Grazer Start-up Breathe ILO

Breathe ILO holt sich Investment bei der Start- up Show 2 Minuten 2 Millionen.

Graz (OTS) - Im Zuge der bekannten Fernsehsendung „2 Minuten 2 Millionen“ bekommt Breathe ILO ein Investment in der Höhe von 500.000 €. Gleich 3 der 5 Investoren wollten sofort in das Grazer Start- up investieren. Ein Vierter möchte weitere Gespräche führen. Eingestiegen sind der Bau- Tycoon Dr. Hans- Peter Haselsteiner, Weinguru Leo Hillinger und Business Angel Martin Rohla. Zugleich kommt ein weiteres Investment der bestehenden Investoren zubuche. So sichert sich das junge Unternehmen einen niedrigen Millionenbetrag.

Carbomed sehr glücklich über das Investment

„Das Investment war ein großer Erfolg für uns.“ sagt Managing Director Evi Jesacher zum Deal. „Dass wir uns gleich 3 Experten an Bord holen konnten bestärkt uns sehr. Wir können nun mit unseren serienreifen Produkt Breathe ILO auf den Markt gehen.“ führt Bastian Rüther, ebenfalls Managing Director weiter aus.

Das Produkt Breathe ILO- eine einzigartige Technologie

Breathe ILO ist die einfachste Lösung zur Bestimmung der fruchtbaren Tage der Frau. Die Anwenderinnen atmen lediglich 60 Sekunden pro Tag in das innovative Atemluftanalysegerät. Das Ergebnis wird ansprechend und ohne Interpretationsspielraum auf einer Smartphone App dargestellt. Neben der bestmöglichen Hilfestellung beim Kinderwunsch, können Frauen durch Breathe ILO auch mehr über den eigenen Zyklus und Körper erfahren.

Das Unternehmen Carbomed- Medical Solutions GmbH

Als wertvollste Ressource steht die Carbomed mit einem hochqualifizierten Team und jahrelanger Erfahrung in der Produktentwicklung von Gesundheitsprodukten hinter Breathe ILO. Die Kombination aus unermüdlicher Motivation, der Mitgliedschaft beim Human technology Styria Cluster und der idealen Lage im Zentrum für Wissenstransfer, wo das Start- up seinen Sitz hat, sagen sie so dem unerfüllten Kinderwunsch den Kampf an.

