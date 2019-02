„matinee“ am 10. Februar: Dakapo für „Erich Kästner – Das andere Ich“ anlässlich seines 120. Geburtstages

Außerdem: „Die Geheimnisse der Lagune“ und „Die Kulturwoche“

Wien (OTS) - Die „matinee“ am Sonntag, dem 10. Februar 2019, präsentiert zum Auftakt um 9.05 Uhr in ORF 2 eines der beliebtesten Reiseziele der Österreicherinnen und Österreicher aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel: Venedig, die Serenissima, gibt in einem Wiedersehen mit der Dokumentation „Die Geheimnisse der Lagune“ einige ihrer spannenden, geheimnisumrankten Geschichten preis. Danach erinnert die „matinee“ zum 120. Geburtstag von Erich Kästner an den beliebten Kinderbuchautor mit einem Dakapo der Doku „Erich Kästner – Das andere Ich“ (9.50 Uhr). Den von Martin Traxl präsentierten ORF-Vormittag beendet „Die Kulturwoche“ (10.45 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps zum kulturellen Geschehen.

„Die Geheimnisse der Lagune“ (9.05 Uhr)

Selbst routinierten Venedig-Besucherinnen und -Besuchern bietet die Lagunenstadt immer noch zahlreiche versteckte Seiten. Die historische Bedeutung mancher Orte ist in keinem Reiseführer zu lesen. Innovationen, die seit dem Mittelalter von Venedig aus die Welt eroberten, nimmt man heute als gegeben hin. Ihren Ursprung kennt man, wie auch die meisten Venezianer, jedoch kaum. Der Dokumentarfilm von Christian Riehs und Wolfgang Peschl präsentiert die Lagunenstadt aus ungewöhnlicher Sicht: ein Venedig, dessen ebenso spannende wie amüsante Geheimnisse mit Sicherheit den meisten bisher verborgen geblieben sind.

„Erich Kästner – Das andere Ich“ (9.50 Uhr)

Mit „Emil und die Detektive“ revolutionierte er 1929 die Kinderbuchliteratur, später prägte er mit seiner Sprache die Neue Sachlichkeit. Auch seine kriegskritische Lyrik stieß auf weltweites Echo. Bis heute eröffnet Erich Kästner (1899–1974) Kindern und Jugendlichen mit klarer Sprache und nüchternem Humor die Welt der Literatur. Das Doku-Drama „Erich Kästner – Das andere Ich“ von Regisseurin Annette Baumeister wirft packend und psychologisch dicht einen neuen Blick auf die Welt eines Mannes, der jahrzehntelang am Abgrund lebte und schrieb. Dargestellt wird er im Film von Matthias Bundschuh. Neben den Literaturwissenschaftern Sven Hanuschek und Laura Mokrohs kommen auch Kinderbuchautorin Cornelia Funke, Regisseurin Caroline Link und „Tote Hosen“-Sänger Campino zu Wort.

