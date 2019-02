ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von der Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM Utah 2019

Auch der Biathlon-Weltcup und das Eishockey-IIHF-Break-Turnier sind am 7. Februar live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 7. Februar 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Canmore (Einzel Herren um 17.55 Uhr, Einzel Frauen um 22.30 Uhr), vom Eishockeymatch Österreich – Dänemark beim IIHF-Break-Turnier um 19.50 Uhr und von der Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM Utah 2019 (Team Aerials) um 2.55 Uhr sowie das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.40 Uhr.

In Canmore in Kanada tragen die Biathletinnen und Biathleten am 7. Februar Einzelbewerbe, am 9. Februar Staffelbewerbe und am 10. Februar Massenstartbewerbe aus.

Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck (ORF-TVthek live: Einzel Frauen von 22.05 bis 23.50 Uhr).

Zwei Turniere hat die österreichische Nationalmannschaft in dieser Saison bisher auswärts bestritten. Nach dem Turniersieg im November in Polen und dem Einladungsturnier im Dezember in der Schweiz freut sich die Mannschaft von Teamchef Roger Bader bereits auf den ersten Heimauftritt in der aktuellen Spielzeit. Erstmals seit 2011 wird dabei internationales Spitzeneishockey wieder in der Stadthalle Klagenfurt zu sehen sein. Zum Österreich-Cup kommen die gestandenen A-Nationen Norwegen, Dänemark und Frankreich, die in der aktuellen IIHF Weltrangliste vor der österreichischen Nationalmannschaft liegen. ORF SPORT + überträgt die Spiele Österreichs live. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Die Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften gehen noch bis 10. Februar in Utah in den USA über die Bühne. Die Skicross- und Snowboardcross-Bewerbe werden in Solitude ausgetragen. Halfpipe, Big Air, Slopestyle, Parallelriesenslalom und Parallelslalom finden in Park City statt. Deer Valley ist Austragungsort für Moguls-, Dual-Moguls- und Aerials-Bewerbe. ORF SPORT + überträgt täglich live aus Utah.

Kommentator ist Erwin Hujecek, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christian Rijavec.

