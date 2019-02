ORF III am Donnerstag: „Politik live“-Diskussion zum EU-Wahlkampf 2019, „Venezuela – Ein Land am Abgrund“ in „Im Brennpunkt“

Außerdem: „Wilde Reise mit Erich Pröll“ in Irland, „Inside Brüssel“ zum Machtfaktor EU und zur Klimapolitik

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 7. Februar 2019, eröffnet ORF III mit „Shannon – Geheimnisvoller Fluss im Herzen Irlands“ (20.15 Uhr) in der „Wilden Reise mit Erich Pröll“ das Hauptabendprogramm. Der Shannon ist der längste Fluss Irlands und ist Heimat einer faszinierenden Tierwelt. Mit seiner mehrfach preisgekrönten Dokumentation würdigt der renommierte Naturfilmer Colin Stafford-Johnson den sagenumwobenen Fluss.

Anschließend folgt in „Politik live“ eine Diskussion zur bevorstehenden EU-Wahl 2019 (21.05 Uhr). Mit der Nominierung von Johannes Voggenhuber zum Kandidaten im Auftrag von JETZT (Liste Pilz) steht die Besetzung für den Wahlkampf in Österreich. Wie werden die Regierungskandidatinnen und -kandidaten mit ihren teils sehr gegensätzlichen Haltungen in Europafragen öffentlich umgehen? Werden die Grünen und JETZT ums gleiche Wählersegment rittern? Werden innenpolitische Themen die europäischen überlagern? Wem wird die Mobilisierung am besten gelingen, und welche Wahlbeteiligung ist – nach 45 Prozent im Jahr 2014 – zu erwarten? Über diese und weitere Fragen spricht ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit ihren Gästen: u. a. Franz Fischler (ehem. EU-Kommissar, ÖVP), Ursula Stenzel (ehem. EU-Abgeordnete und Wiener Stadträtin, FPÖ), Eugen Freund (EU-Abgeordneter, SPÖ) und Michel Reimon (EU-Abgeordneter, Die Grünen).

Anlässlich der aktuellen Geschehnisse in Venezuela beleuchtet danach die „Im Brennpunkt“-Doku „Venezuela – Ein Land am Abgrund“ (21.55 Uhr) die Hintergründe, die letztendlich im offenen Machtkampf münden. Da ausländische Journalistinnen und Journalisten kaum eine Einreisegenehmigung bekommen, hat sich der australische Reporter Eric Campbell als Tourist ausgegeben und die angespannte Lage in Venezuela verdeckt unter die Lupe genommen.

Der Abend schließt um 22.30 Uhr mit einem „Inside Brüssel“ zum Thema:

„EU – Der weltpolitische Zwerg“. Steht die EU weltpolitisch auf verlorenem Posten? Und wo ist die europäische Vorreiterrolle in der Klimapolitik geblieben? Darüber diskutiert Peter Fritz im Europäischen Parlament in Brüssel mit den Europaabgeordneten Heinz Becker (ÖVP), Ska Keller (Die Grünen, Deutschland) und Peter Niedermüller (Europäische Sozialdemokraten, Ungarn) sowie mit Catherine Martens (Deutsche Welle).

