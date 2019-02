Wahlkampfkosten – Drozda: „ÖVP und FPÖ müssen vollständig offenlegen, woher millionenschwere Zusatzgelder kommen“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer fordert „umfassende Einnahmentransparenz“ SPÖ-Bundesgeschäftsführer fordert „umfassende Einnahmentransparenz“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda fordert in Sachen Wahlkampfkosten „volle Einnahmentransparenz, die Hand in Hand mit Ausgabentransparenz gehen muss“. Bei der vergangenen Nationalratswahl habe sich gezeigt, dass es bei ÖVP und FPÖ mit Transparenz nicht weit her ist. „Die ÖVP will zwar jetzt alle naselang über die Finanzierung von Parteien reden und kündigt vollmundig Gespräche an. Aber die ehemalige ÖVP-Wahlkampfmanagerin Elisabeth Köstinger ist merkwürdig still, wenn es um die Herkunft jener Millionengelder geht, die sich die ÖVP über Körberlgelder, Großspender und eine massive Wahlkampfkostenüberschreitung im Ausmaß von sechs Millionen Euro geholt hat. Und auch die FPÖ setzt auf Schweigen, Verbergen und Verheimlichen, obwohl sie die gesetzliche Wahlkampfkostenobergrenze um satte drei Millionen Euro überzogen hat“, bekräftigt Drozda heute, Mittwoch, seine Forderung nach Einnahmentransparenz. **** (Schluss) mb/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493