„Leinen los!“ - Austrian Boat Show – BOOT TULLN von 7. bis 10. März 2019

Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Zentral- und Osteuropa

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 380 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports – große Yachten, kleine Jollen, Motoryachten, Motorboote, Elektroboote, Reiseanbieter, Tauchsport und ein großer Zubehörbereich.

„ 2019 erwartet die Besucher ein spannendes Programm – erstmals wird es ein Schnuppertauchen auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN geben. Besucher haben direkt auf der Messe die Möglichkeit, abzutauchen und sich für das schönste Hobby „unter Wasser“ zu begeistern. Die Tauchausrüstung wird zur Verfügung gestellt – erfahrene Tauchlehrer stehen mit Rat und Tat zur Seite. Weiters wird 2019 erstmals im Zuge der Austrian Boat Show – BOOT TULLN die österreichische „e-sailing Meisterschaft“ ausgetragen “, freut sich Mag. Thomas Diglas, Prokurist und Projektleiter der BOOT TULLN.

MESSEKOMPASS

Halle 3 – Motorboote, Motoryachten und Elektroboote

Motorbooten, Motoryachten, Elektroboote, Sportboote, Wasserskiboote, Arbeitsboote, Verdränger - Weltpremieren und Österreichpremieren.

Halle 4 – Tourismus und Charter

„Urlaub buchen bei den Profis!“ - Hausboot, Segelboot, Katamaran oder Motorboot –große Auswahl an Charterunternehmen und Informationen zu einzelnen Revieren. – Spezialisten für Törnberatungen und Insidertipps, Marinas, Verbände.

Halle 4 und Halle 5 – Das Segelkompetenzzentrum der Austrian Boat Show

Kleinkreuzer, Jollen & Sportkatamarane, Segelmacher – Angebote für Einsteiger und Profis - Informationen bei Segel und Surfschulen zum Thema Aus- und Weiterbildung. Interessante Vorträge, Produktvorstellungen & Diskussionen auf der Action-Bühne in Halle 4. NEU: Österreichische „e-sailing Meisterschaft"

Halle 4 / Halle 5 / Halle 6 – Nautisches Zubehör

Bootsausrüstung, hochwertige Funktionsbekleidung, Bootselektronik, Motoren, technisches Zubehör, Segelmacher, Marina Ausrüstungen.

Halle 6 - Stand Up Paddling – Windsurfen

Der komplette Marktüberblick mit allen Marken aus dem Bereich Stand up Paddling. Aufblasbare Windsurf Stand Up Paddle Boards, Windsurf Riggs für Stand UP Paddling alles zum Thema Windsurfen.

Halle 6 – Kompetenzzentrum für Kanu, Kajak, Kanadier und Ruderboote

Kajak, Kanu & Co. - Wildwasserkajaks, Freizeitkajaks, Tourenkajaks, Wildwasserboote, Faltboote und Ruderboote bis hin zur umfangreichen Ausrüstung.

Halle 8 – „Alles rund um den Tauchsport“

Einsteiger Equipment bis zu professioneller Tauchsportausrüstung, Tauchtechnik, Tauch- und Abenteuerreisen, Tauchsafaris, Tauchbasen/resorts, Tauchausbildungen und Kurse, Kindertauchen, Apnoetauchen, Eistauchen, Unterwasserfotografie, Unterwasserhochzeit. NEU in Halle 8: Tauchturm zum Schnuppertauchen. – NEU: Abtauchen direkt auf der Messe – Ausprobieren & erste Erfahrungen unter Wasser sammeln - Probe- und Schnuppertauchen im Tauchturm.

Halle 10 – Segelyachten und Segelboote

Segelyachten, Segelboote, Trimarane, Daysailer, Sportboote, Weekender, trailerbare Kleinkreuzer, Jollen – Weltpremieren und Österreichpremieren.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 13,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 11,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 11,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 7. März bis Sonntag 10. März 2019

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verpassen Sie nicht „DAS“ nautische Highlight

Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2019

Messegelände Tulln

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.boot-tulln.at

