„Ciclo Gigli“ und „Transdanube“ im Bezirksmuseum 21

Konzertabende am 7.2. und 9.2., Info: 0664/55 66 973

Wien (OTS/RK) - Besonders beliebt beim Publikum sind die Auftritte des Vokal-Ensembles „Ciclo Gigli“ im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Das nächste Konzert der beachtenswerten Sängerinnen und Sänger geht am Donnerstag, 7. Februar, im Festsaal des Museums über die Bühne. Ein buntes Programm mit beschwingten und anrührenden Stücken aus Oper und Operette startet um 19.00 Uhr. Der Zutritt ist gratis. Spenden der Zuhörerschaft nehmen die Organisatoren gerne entgegen. Ein weiterer Ohrenschmaus wird am Samstag, 9. Februar, im Festsaal im Mautner Schlössl geboten. Im Zuge des Kammermusik-Projektes „Transdanube“ begeistern Maximilian Bratt (Violine) und Gregor Urban (Klavier) die Besucherinnen und Besucher mit melodischen Schmankerln. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Karten für den „Transdanube“-Abend kosten 15 Euro. Studierende zahlen 10 Euro. Erteilung von Auskünften über alle Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Floridsdorf: Telefon 0664/55 66 973. Anfragen an den ehrenamtlichen Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

