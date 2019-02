Die Ö3-Verkehrsprognose: Urlauberschichtwechsel in den Semesterferien

Wien (OTS) - In Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und im Burgenland starten die Semesterferien, in Wien und Niederösterreich gehen sie bereits zu Ende. Auch in zwei deutschen Bundesländern und in Teilen Tschechiens und Polens beginnen die Winterferien. Die Ö3-Verkehrsredaktion rechnet mit Staus in Richtung Skigebiete und auch auf den Heimreisestrecken. Der Hauptreisetag ist Samstag, der 9. Februar, weil die Urlaubsquartiere in der Regel an den Samstagen verlassen und neu bezogen werden. Am Sonntag, den 10. Februar ist der Reiseverkehr zwar schwächer, aber doch deutlich spürbar.

Staustrecken am besten meiden

In Vorarlberg:

- Rheintalautobahn (A14) vor der Abfahrt Bludenz-Montafon

- Arlberg-Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und Dalaas (Blockabfertigung vor dem Dalaaser Tunnel)

- Montafoner Straße (L188) taleinwärts

In Tirol:

- Inntalautobahn (A12) im Raum Kufstein

- Eibergstraße und Loferer Straße (B173 und B178), die Verbindung zwischen Söll und Ellmau bzw. Kufstein

- Zillertalstraße (B169) in beiden Richtungen (Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel)

- Fernpassstrecke (B179) im gesamten Verlauf (Blockabfertigung vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Füssen)

- Mieminger Straße (B189) zwischen Tarrenz und Nassereith und über den Holzleitensattel

In Salzburg:

- Tauernautobahn (A10) zwischen Salzburg und Bischofshofen

- abschnittsweise die Pinzgauer Straße (B311)

In der Steiermark:

- Autobahnzubringer Liezen (A9)

- Ennstalstraße (B320) zwischen Liezen und Trautenfels

Und in Bayern:

- Autobahn A8, in beiden Richtungen zwischen der Grenze Walserberg und dem Inntaldreieck

- Autobahn A93, in beiden Richtungen zwischen Kufstein und dem Inntaldreieck

Grenzkontrollen Richtung Deutschland

In Salzburg betroffen ist der Autobahngrenzübergang Salzburg-Walserberg auf der Westautobahn (A1) Richtung München. Der Stau kann immer wieder bis Salzburg-West und bis auf die Tauernautobahn (A10) zurückreichen. Als Alternativen stehen andere Grenzübergänge, wie z.B. Freilassing, zur Verfügung. Wer von Salzburg nach Innsbruck fährt, kann ab Salzburg-West über die B1 ausweichen. Allerdings stehen auch hier die Kolonnen zeitweise immer wieder still.

Der Hauptkontrollpunkt an der Grenze in Oberösterreich ist auf der deutschen A3 Richtung Passau auf Höhe Pocking kurz nach dem Autobahngrenzübergang Suben. Auch hier kommt es immer wieder zu Wartezeiten bis zu einer halben Stunde.

In Tirol muss auf der Inntalautobahn (A12) bei der Grenze Kufstein/Kiefersfelden mit langen Kolonnen bei der Ausreise nach Deutschland gerechnet werden. Der Stau reicht zeitweise bis Kufstein-Süd oder sogar Kirchbichl zurück. Auch die Ausweichstrecken vor und in Kufstein (B171, B173) sind dann überlastet.

Messeveranstaltungen in Salzburg und Wels

Im Messezentrum in Salzburg findet von Donnerstag, den 7.2. bis Sonntag, den 10.2. die Fachmesse „Bauen & Wohnen“ statt. Direkt beim Messezentrum stehen 3.000 Parkplätze zur Verfügung, davon rund 730 im Parkhaus. Auch die O-Buslinien 1, 7 und 8 fahren direkt zum Messezentrum.

Am Messegelände in Wels werden am Samstag, den 9.2. und Sonntag, den 10.2. das „Bike Festival Austria“, das „Fishing Festival“ und eine Bogensportmesse präsentiert. Gratis-Parkplätze stehen am Messegelände West und auf der Festwiese zur Verfügung. Am Samstag gibt es außerdem Parkmöglichkeiten bei der Trabrennbahn. Für alle, die mit der Bahn anreisen, gibt es gratis eine Zugshuttle-Verbindung zwischen dem Welser Hauptbahnhof und dem Messegelände.

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert jeweils zur vollen und zur halben Stunden über alle Verkehrsbehinderungen und über die genaue Situation auf den Ausweichstrecken. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind in Echtzeit über die Funktion RDS-TMCplus direkt auf dem Navi-Display und auf der Ö3-Homepage abrufbar und werden laufend aktualisiert. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann auch über die Ö3-App nachgehört werden.

