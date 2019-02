Open House am 23. Februar 2019: Die IMC FH Krems stellt sich vor

Der große Tag der offenen Tür für angehende Studentinnen und Studenten.

Krems (OTS) - Von Gesundheits- und Krankenpflege bis Informatics - insgesamt 16 Bachelor-Studiengänge, 11 Master-Studiengänge und 3 Lehrgänge können an der IMC FH Krems studiert werden. Die IMC FH Krems bietet Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences an. Beim Open House am 23. Februar 2019 von 9.00 – 15.00 Uhr stellt sich die Fachhochschule vor und Interessentinnen und Interessenten haben die Möglichkeit, sich über die Bachelor- und Master-Studiengänge zu informieren.

Die Standorte – modern, historisch und zentral

Die Vorlesungen finden am ultra-modernen IMC Campus Krems, am internationalen Campus IMC Piaristengasse und manchmal sogar in der mittelalterlichen IMC Gozzoburg im Herzen der Altstadt statt.

Diese 3 Standorte haben eines gemeinsam: Sie bedeuten für die Studierenden Lebensqualität pur und bietet den perfekten Rahmen, um zu lernen und gemeinsam die Freizeit zu verbringen.

Das Open House findet hauptsächlich am IMC Campus statt, trotzdem besteht auch die Möglichkeit, die anderen Standorte zu besuchen.

Die Fachhochschule kennenlernen

Das Open House ist der große Tag der offenen Tür an der IMC FH Krems. Interessentinnen und Interessenten dürfen diesen auf keinen Fall verpassen, denn die Studienwahl wird nach dem Event bestimmt leichter fallen.

Einige Gründe dafür:

Persönlichen Gespräche mit Studierenden und Professorinnen und Professoren

Die Möglichkeit, die Standorte und die Gebäude kennenzulernen

Teilnahme an Laborübungen, Schnuppervorlesungen und praktischen Übungen

Die besten Tipps für Bewerbung und Aufnahmeverfahren erhalten

Krems kennen lernen und über Freizeit, Sport und Wohnen informiert werden

NEU: Informatics an der IMC FH Krems studieren

Informatik ist ein wesentlicher Innovationstreiber für Entwicklungen in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen. Beispielsweise ermöglichen Computer die Modellierung und Vorhersage von ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen, hilft die Bioinformatik neue Medikamente zu entwickeln oder werden mit maschinellem Lernen große Datenmengen sinnvoll lesbar und mittels Mustererkennung als wertvolle Ressource in unterschiedlichen Anwendungsfeldern nutzbar. Generell bietet die Informatik neue Möglichkeiten, ökonomische Mehrwerte zu schaffen, die Umwelt zu schützen und Menschenleben zu retten.

Ab Herbst 2019 wird an der IMC FH Krems der neue englischsprachige Bachelor-Studiengang Informatics* angeboten. Der Bachelor-Studiengang bietet einen Schwerpunkt im Bereich der Data Science und eine anwendungsnahe Vertiefung in den Wahlfächern „Business Process and Enterprise Technologies“, „Health Informatics“ und „Bio Informatics“. Am Open House gibt es alle Informationen rund um den neuen Studiengang.

*Vorbehaltlich der Genehmigung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria

