ÖAMTC: Semesterferien – zweite Reisewelle erwartet

Urlauberschichtwechsel und Tiroler Koasalauf

Wien (OTS) - ÖAMTC: Semesterferien – zweite Reisewelle erwartet Urlauberschichtwechsel und Tiroler Koasalauf

„Sollten die Wetterprognosen halten, werden sich die Verkehrsbehinderungen am Wochenende auf den Urlauberschichtwechsel beschränken und nicht wieder in einem Schneechaos enden“, hofft man in den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Im Burgenland sowie in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, zwei deutschen Bundesländern, Teilen Tschechiens und Polens beginnen am Wochenende die Ferien, für Wien und Niederösterreich enden sie. Der Club erwartet aufgrund des Urlauberschichtwechsels sowie zahlreichen Tagesskigästen massive Verkehrsbehinderungen vor allem auf den Hauptverbindungen in Tirol und Vorarlberg.

Auf den Zufahrten in die Skigebiete wird es zäh hergehen. Aufgrund der Grenzkontrollen sollten auf der West Autobahn (A1) beim Walserberg sowie auf der Inntal Autobahn (A12) bei Kufstein lange Wartezeiten eingeplant werden. Zusätzliche Behinderungen prognostiziert der Club aufgrund des Internationalen Tiroler Koasalaufs rund um St. Johann in Tirol.

Staugefährdete Strecken

West Autobahn (A1) bei Salzburg aufgrund der Grenzkontrollen am Walserberg bei der Ausreise nach Bayern

Pyhrn Autobahn (A9) bei der Tunnelkette Klaus sowie beim Selzthaltunnel

Tauern Autobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und dem Knoten Pongau

Inntal Autobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing bzw. Richtung Bayern wegen der Grenzkontrollen bei Kufstein

Rheintal Autobahn (A14) Höhe Bludenz bei der Abfahrt ins Montafon

Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und der Mautstelle St. Jakob

Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel sowie zwischen Schlitters und Mayrhofen

Pass Thurn Straße (B161) zwischen Kitzbühel und dem Pass Thurn

Tiroler Straße (B171) bei Kufstein

Eiberg Straße (B173) im gesamten Verlauf

Loferer Straße (B178) zwischen Lofer und Wörgl

Fernpass Straße (B179) zwischen Nassereith und Füssen

Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bischofshofen und Saalfelden

Ennstal Straße (B320) zwischen Radstadt und Liezen

Silvretta Straße (L188) im Bereich Montafon

Internationaler Tiroler Koasalauf

Am Wochenende findet im Raum St. Johann in Tirol der Internationale Tiroler Koasalauf statt. An beiden Veranstaltungstagen kommt es zu Sperren auf Haupt- und Nebenstraßen. Der ÖAMTC rechnet mit Staus und empfiehlt nach Möglichkeit die Anreise mit der Bahn.

AVISO an die Redaktionen:

Staugrafik unter: www.oeamtc.at/semesterferien_2019.png/29.798.976

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, verkehrsmittelübergreifender Routenplaner, Wochenendprognose, Staukalender und Hinweise auf Mobilitätsinformationen in der ÖAMTC-Smartphone-App unter:

www.oeamtc.at/verkehr

(Schluss)

Alfred Obermayr

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at