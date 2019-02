Generali Versicherung feiert 200.000sten Kundenportal-Nutzer

Jubiläumskunde kommt aus Oberösterreich.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung heißt ihren 200.000sten Kunden am Generali Kundenportal willkommen. Langjähriger Generali Kunde Georg Karl Aussermayr aus Waldneukirchen hat sich als 200.000ste Person am kostenfreien Online-Portal registriert und ein Tablet gewonnen.

Reinhard Pohn, Generali Regionaldirektor für Oberösterreich und Salzburg, freut sich für den Jubilar aus seinem Bundesland: „Es ist der Generali gelungen, die Zahl der Kundenportal-Nutzer innerhalb von einem Jahr österreichweit von 100.000 auf 200.000 zu verdoppeln. Die Vorzüge dieser Kommunikationsplattform sprechen für sich und die Generali arbeitet intensiv daran, das Angebot laufend um neue Features zu erweitern.“

Mit dem Generali Kundenportal können seit April 2016 sämtliche Versicherungsverträge online eingesehen, Adressänderungen durchgeführt und Schadensmeldungen elektronisch übermittelt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Arzt- oder Medikamentenrechnungen im Rahmen der Krankenversicherung schnell und unbürokratisch einzureichen. Auch Prämienberechnungen für ausgewählte Versicherungen sind online via Generali Kundenportal möglich.

Digitalen Service mit persönlicher Beratung zu vernetzen ist eine der großen Stärken der Generali Versicherung. Neben dem Generali Kundenportal wurden das papierlose Neugeschäft, Connected Agent, die Handy-Signatur sowie zuletzt der Abschluss einer Versicherung mittels Face-ID oder Fingerprint bereits erfolgreich umgesetzt.

Ein Foto zur Presseinformation finden Sie hier.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali ist eine unabhängige, italienische Unternehmensgruppe mit einer starken internationalen Präsenz. Sie wurde 1831 gegründet, gehört weltweit zu den führenden Versicherungsgruppen und ist in über 60 Ländern mit einem Prämienaufkommen von mehr als 68 Milliarden Euro im Jahr 2017 vertreten. Mit weltweit fast 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 57 Millionen Kunden nimmt die Generali eine führende Position auf den westeuropäischen Märkten ein und gewinnt auch in Zentral- und Osteuropa sowie in Asien zunehmend an Bedeutung. Laut Rangliste der kanadischen Marktforschungsgesellschaft „Corporate Knights“ gehört die Generali Group 2017 zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt.

In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in zwölf Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

www.generali.at www.generali.com

