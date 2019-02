NOVOMATIC präsentiert neueste Gaming-Technologie in London

London/Gumpoldskirchen



Erneut größter Messeauftritt mit mehr als 5.000m² Standfläche

Mitarbeiterzahl bleibt mit rund 30.400 konstant, davon 3.200 in Österreich

Addierter Umsatz der Gruppe steigt auf 5,0 Milliarden Euro

Der österreichische Leitbetrieb aus Gumpoldskirchen präsentiert sich von 5. bis 7. Februar 2019 gemeinsam mit mehr als 20 Tochtergesellschaften auf der größten Glücksspielmesse der Welt, der ICE Totally Gaming, in London. Das Angebot auf dem NOVOMATIC-Messestand reicht dabei von diversen Spielen über Hightech-Casinoequipment, System- und Cash Management-Lösungen über Arcade- und Pub-Produkte bis hin zu Sportwetten sowie Online, Mobile und Social Gaming. Um diese logistische Herausforderung zu bewältigen, musste der Inhalt von 12 Lastkraftwagen aufgebaut werden. Neben der Installation von mehr als 350 Gaming Terminals und einer 160m² großen LED-Wall wurden für diese wichtige Industriemesse auch 6 Kilometer Kupferkabel und rund 2 Kilometer Glasfaser verlegt. „NOVOMATIC bietet eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche. Damit decken wir alle Branchensegmente ab“, berichtet Mag. Harald Neumann, Vorstandsvorsitzender NOVOMATIC AG, am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Rahmen der ICE. „Als Produzent und Betreiber von Gaming-Technologie haben wir hier auf der Messe die Möglichkeit, neue Produkte in unseren eigenen Glücksspieleinrichtungen und in verschiedenen Märkten zu testen sowie zu optimieren“, erläutert Neumann.

Stabile Umsätze

Im Zuge der Messe gibt Neumann traditionell auch eine erste Einschätzung über das Geschäftsjahr 2018 der NOVOMATIC-Gruppe ab. Wie Neumann berichtet, erwartet die NOVOMATIC-Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 einen addierten Umsatz in Höhe von 5,0 Milliarden Euro (2017: 4,9 Mrd. EUR). Zur NOVOMATIC-Gruppe gehören – neben der NOVOMATIC AG – die Schweizer Gesellschaften ACE Casino Holding AG und NOVO Swiss AG. Die Mitarbeiteranzahl der Gruppe erreichte weltweit 30.400.

Sportwetten weiterhin im Fokus

Für das laufende Geschäftsjahr setzt NOVOMATIC neben Wachstum in seinen Kernsegmenten Gaming Technology und Operations insbesondere auf das Thema Sportwetten. NOVOMATIC verfolgt auch in diesem Sektor eine internationale Expansionsstrategie und plant, die schon bestehende starke Position in Europa weiter auszubauen. Zeitgleich sollen bei den Sportwetten die Aktivitäten von NOVOMATIC in den USA erweitert werden.

Online und Biometrie liegen im Trend

Der digital-interaktive Bereich ist seit Jahren einer der international am rasantesten wachsenden Sektoren in der Gaming-Branche. Grundlage sind die immer leistungsfähigeren mobilen Endgeräte für die Konsumenten. „Der Kunde soll sein Spiel ohne Systemunterbrechungen am mobilen Endgerät, am Computer oder in einer Spielstätte spielen können“, so Neumann.

Mit der Anwendung von biometrischen Daten in der Gaming-Branche setzt NOVOMATIC neue Trends im Bereich des Kundenkomforts und der Spielsuchtpräventionsmaßnahmen. Aktuell ist die patentierte Technologie schon in Europa bei Glücksspielgeräten im Einsatz. NOVOMATIC ist damit einer der ersten Gaming-Technologiekonzerne weltweit, der die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, ein biometrisch basiertes Zutritts- und Zahlungssystem einzuführen.

Konsolidierung und Optimierung im Vordergrund

Die NOVOMATIC-Gruppe ist zuletzt vor allem durch strategische Akquisitionen stark gewachsen. Mittlerweile zählt das Unternehmen knapp 300 Beteiligungen, rund 220 davon werden in der Bilanz der NOVOMATIC AG konsolidiert. „Wir werden auch im Jahr 2019, nach dem starken Wachstum der letzten Jahre, den Fokus auf die Konsolidierung sowie eine Steigerung der Synergien zwischen den Unternehmen legen“, hebt Neumann hervor.

Über NOVOMATIC

Die NOVOMATIC-Gruppe ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter. Die vom Industriellen Professor Johann F. Graf im Jahr 1980 gegründete Unternehmensgruppe verfügt über Standorte in mehr als 50 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 70 Staaten. Der Konzern betreibt selbst in rund 2.100 eigenen elektronischen Automatencasinos und Spielbanken sowie über Vermietungsmodelle insgesamt rund 255.000 Gaming Terminals und Video Lottery Terminals (VLTs).

Durch ihre zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften ist die NOVOMATIC-Gruppe als Full Service-Anbieter in allen Segmenten der Glücksspielindustrie tätig und bietet ein umfassendes Omni-Channel-Produktportfolio für Partner und Kunden weltweit. Das Spektrum reicht von terrestrischen Gaming-Produkten und Services über Management-Systeme und Cash Management-Lösungen, Online, Mobile und Social Gaming-Lösungen bis hin zu Lotterie- und Sportwetten-Lösungen sowie einer Reihe weiterer erstklassiger Produkte und Services.

