Mitgründer der CliniClowns will Lachkräftemangel beheben

Roman Szeliga, Österreichs Humorexperte Nummer eins, sagt mit seinem eigens entwickelten Online-Seminar „HEITERBILDUNG“ dem Lachkräftemangel den Kampf an.

Mir ist es wichtig, dass alle, die mehr Fröhlichkeit in ihr Leben bringen möchten, Zugang zu dem dafür notwendigen Wissen hat. Denn das besonders Schöne an Humor ist: Er wirkt ansteckend und ich möchte möglichst viele Keimzellen aktivieren, die miteinander etwas Großes entstehen lassen. Roman Szeliga

Mit diesem Online-Seminar möchte ich dabei helfen, mit Herz, Hirn und Humor erfolgreich zu sein. Denn Humor ist kein Ersatz, sondern die beste Ergänzung zu Kompetenz und Seriosität! Humor in der richtigen Dosis begeistert, motiviert, löst Konflikte und führt Menschen zusammen. Roman Szeliga

Wien (OTS) - Wenn man so will, ist Roman Szeliga ein wandelndes Gute-Laune-Barometer. Und dieses schlägt aktuell ziemlich negativ aus: „In unserer Gesellschaft herrscht ein akuter Lachkräftemangel!“

Seit 15 Jahren ist Szeliga als gefragter Keynote Speaker und Humorbotschafter international unterwegs, um vor allem in großen Unternehmen den Ernst des Lebens in produktive Fröhlichkeit zu verwandeln. Über 150 Vorträge pro Jahr machen den Arzt, ehemaligen Topmanager und Mitgründer der CliniClowns zu Österreichs Humorbotschafter Nummer eins. Gleichzeitig aber hat eben dieser Erfolg den 57-Jährigen zum Grübeln gebracht: „Wenn so ein großer Bedarf an meinem Wissen besteht, mangelt es offenbar in unserer Gesellschaft an Leichtigkeit und Humor.“

Dieser Mangelerscheinung wirkt Roman Szeliga ab jetzt nicht mehr bloß mit für wenige zugänglichen Vorträgen und Workshops entgegen, sondern mit seinem eigens entwickelten und neuartigen Online-Seminar „HEITERBILDUNG“. Dieses steht ab jetzt allen, die das Erfolgstool Humor für sich besser nutzen lernen möchten, zu leistbaren Preisen zur Verfügung.

WER PROFITIERT VON HEITERBILDUNG?

Humor und leichte, verständliche Kommunikation sind die unterschätzten Erfolgstools unserer Zeit, die nichts kosten und viel bringen. Szeligas „Heiterbildung“-Weiterbildung ermöglicht allen, die sich dafür öffnen, mehr Leichtigkeit in ihren beruflichen & privaten Alltag zu integrieren.

WIE PROFITIERT MAN VON HEITERBILDUNG?

Roman Szeliga zeigt auf seiner Website in informativ-fröhlichen Videoclips wie jede und jeder ...

mit Humor ihre/seine Kompetenz und Überzeugungskraft unterstreicht



sich und andere motiviert und begeistert

eigenes kreatives Potenzial weckt und fördert



Schlagfertigkeit trainiert

mit Humor Stress reduziert und damit die Gesundheit unterstützt

