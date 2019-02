Cashback World ist offizieller Team Partner von Pete McLeod

Graz (OTS) - Die internationale Shopping Community Cashback World ist ab sofort Partner der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft. In der Rennsaison 2019 wird die internationale Shopping Community das Team des kanadischen Master-Class-Piloten Pete McLeod unterstützen.

Die Cashback World setzt ihr Engagement bei den größten internationalen Sportveranstaltungen fort: Beim Saisonauftakt in Abu Dhabi am 8. und 9. Februar präsentiert sie sich erstmals als offizieller Team Partner von Pete McLeod. Der 34-jährige Kanadier und sein Team werden als „Cashback World Racing Team“ bei der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft an den Start gehen und legen damit den Grundstein für eine aufregende Rennsaison in den Farben der internationalen Shopping Community.

„Pete zählt ohne Zweifel zu den vielversprechendsten Master-Class-Piloten der Gegenwart. Mit erst 30 Jahren hat er sein erstes Master-Class-Rennen gewonnen – damit ist er bis heute der jüngste Pilot, dem das gelungen ist. Und die Saison 2017 konnte er sensationell als Gesamtdritter abschließen. Wir sind stolz darauf, Partner seines erfolgreichen Teams zu sein“, erklärt Rafał Pięta, CEO myWorld International und Verantwortlicher für die Sportkooperationen der Cashback World.

„Die Cashback World eröffnet Shoppern eine Welt voller Shoppingmöglichkeiten und -vorteile. Auch unsere Fans werden davon begeistert sein. Wir werden alles daransetzen, uns den nächsten Sieg zu holen. Ich freue mich schon darauf, die Weltmeisterschaft mit der Unterstützung unseres neuen Partners richtig aufzumischen“ , sagt Pete McLeod.

Über die Cashback World

Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions stellt die Cashback World Unternehmen ein unkompliziertes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 11 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 120.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Die Cashback World engagiert sich bereits seit Jahren im Breitensport und hat zahlreiche Kooperationen in den Bereichen Fußball, Motorsport, Eishockey, Golf und Handball abgeschlossen, unter anderem mit dem SK Rapid Wien, der MotoGP™, der European Handball Federation sowie dem portugiesischen Golfverband. Mehr auf www.cashbackworld.com

