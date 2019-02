Verkehrswirtschaft: Nacht-70er für Lkw ist richtungsweisend

WKÖ-Bundessparte Transport & Verkehr will konstruktiven Dialog weiterführen

Wien (OTS) - Die Verkehrswirtschaft begrüßt, dass Bundesminister Norbert Hofer den „Nacht-70er“ für Lkw nun auf die Straße bringt. Demnach dürfen Lkw über 7,5 Tonnen nachts künftig 70 km/h statt wie bisher 60 km/h fahren. Das besagt die StVO-Novelle, die Hofer nun zur Umsetzung bringt.

Erik Wolf, Geschäftsführer der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Die Geschwindigkeitserhöhung ist eine richtungsweisende Entscheidung, die nicht nur der Verkehrswirtschaft Vorteile bringt. Erwiesenermaßen wirkt sich eine geringere Geschwindigkeitsdifferenz zum Pkw auch positiv auf die Verkehrssicherheit aus. Zudem ist das konstante Fahren mit 70 km/h umweltfreundlicher und bringt keine Verschlechterung beim Lärmschutz“.

Wolf erneuert die Forderung der Branche, „dass es in diese Richtung weitergehen muss. Es wäre in jeder Hinsicht sinnvoll, auf Österreichs Autobahnen generell Tempo 80 für Lkw zuzulassen und darüber in weiterhin konstruktive Gespräche mit Verkehrsminister Hofer einzutreten“. (PWK072/PM)

