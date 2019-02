RFS bringt Anzeige gegen Maria Stern wegen NS-Gruß ein

Maria Stern von Jetzt – Liste Pilz zeigt in Youtube-Video Hitlergruß

Wien (OTS) - Schockiert zeigt sich RFS-Vorsitzender Lukas Heim über die Entgleisung von Maria Stern, die in einem Youtube-Video den Hitler-Gruß zeigt: „Während sich die Vertreter der Liste Pilz als moralische Sittenwächter suggerieren, verharmlost ihre Parteichefin in obszöner Art und Weise die Verbrechen des Nationalsozialismus. Dieses Verhalten ist für eine Politikerin untragbar und muss Konsequenzen haben. Deshalb habe ich das Video bereits an die NS-Meldestelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung weitergeleitet, außerdem werde ich morgen eine Sachverhaltsdarstellung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft einbringen.“

„Als Staatsbürger ist es mir zu wider, dass eine Person wie Maria Stern in Österreich politische Ämter ausübt. Dieses Verhalten spaltet die Gesellschaft, besonders im Hinblick auf die anstehenden EU- und ÖH-Wahlen. Ihr Rücktritt ist überfällig“, so Heim abschließend

Rückfragen & Kontakt:

Ring Freiheitlicher Studenten

bund @ rfs.at